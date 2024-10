Zmarł na plebanii w Drobinie. To, co zrobił proboszcz, wprawia w osłupienie

Historia sięga początków września 2024 roku. To właśnie wtedy wikariusz zorganizował imprezę w przyparafialnym domu przy kościele w Drobinie na Mazowszu. Jak się później okazało, miała ona tragiczny finał. W trakcie zabawy do świątyni zostały wezwane służby w związku ze śmiercią 31-latka. Według nieoficjalnych ustaleń, mężczyzna miał być przykuty kajdankami do łóżka wikarego. W fotelu obok miał spać pijany Grzegorz S., przebrany za króliczka.

W związku ze sprawą diecezja płocka natychmiast zawiesiła duchownego i nakazała mu opuszczenie parafii. Otrzymał również zakaz publicznego sprawowania sakramentów.

Bliscy 31-latka po jego śmierci musieli zmagać się z kolejnymi trudnościami. Dostarczył ich proboszcz z ich rodzinnej parafii w Krajkowie na Dolnym Śląsku. – Proboszcz bardzo dobrze zna naszą rodzinę i Konrada, ale kiedy przyszliśmy w sprawie pogrzebu, wyparł się go. Sam z siebie od razu zaznaczył, że msza będzie niepełna, że nie będzie kazania – opowiadała siostra zmarłego.

Pani Jolanta przyznała, że gdy rodzina zapytała duchownego o powody takiej decyzji, ten zaczął mówić o dewiacji oraz zgorszeniu. – Dopytywał nas, jak ma wychwalać takiego człowieka. Kiedy przypomnieliśmy, że zmarł na plebanii i tam był przecież inny wikariusz, proboszcz skwitował, że nikt tam wszystkich w seminarium nie prześwietli – dodawała kobieta.

Siostra zmarłego podkreśliła, że zachowanie kapłana było dla nich niezwykle przykre, ponieważ jej rodzina jest bardzo religijna. – Konrad przez lata udzielał się w kościele: czytał na mszy, prowadził różańce, w liceum odgrywał inscenizację męki pańskiej w roli Jezusa – opowiadała.

Ostatecznie w sprawie pogrzebu 31-latka interweniował kanclerz kurii i proboszcz został zobowiązany do przeprowadzenia pełnej ceremonii pogrzebowej, łącznie z kazaniem.

