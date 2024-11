27-letnia Karolina Karpińska zaginęła. „Zagrożenie dla zdrowia lub życia”

O sprawie poinformował fanpage „Gdziekolwiek jesteś” na Facebooku. Twórcy wpisu opatrzyli go zdjęciami zaginionej i informacją, że poszukiwania są „bardzo pilne”. Dodano, że występuje „realne zagrożenie dla zdrowia i życia”.

Od kilku dni nie daje znaku życia

Kobieta wyszła z domu 31 października, około godziny 18:30, nic nikomu nie mówiąc. Od tamtej pory nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi.

Jak poinformował profil „Gdziekolwiek jesteś”, zaginiona powinna przyjmować regularnie leki, których przy sobie nie posiada, „co może radykalnie pogorszyć jej stan zdrowia emocjonalnego”. Zgodnie z ustaleniami policji, ostatnie logowanie jej telefon zarejestrował 1 listopada około godziny 5 rano, w miejscowości Jeziorko.

Zaginęła Karolina Karpińska. Opublikowano rysopis 27-latki

Kobieta jest krępej budowy ciała, ma około 173 centymetry wzrostu i długie do pasa, blond włosy. „W dniu zaginięcia ubrana była w beżowy płaszcz do połowy uda, jasne spodnie beżowe typu legginsy oraz różowe buty sportowe. Miała przy sobie jasnobeżową torebkę przewieszoną przez ramię” – czytamy we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

– Jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek informacje o osobie zaginionej, bardzo proszę o kontakt – apelowała w rozmowie z portalem mylomza.pl aspirant sztabowy Karolina Wojciekian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami: 47 717 12 12, 47 717 12 20 lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

facebookCzytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Beaty Klimek. Ekspert snuje możliwe hipotezyCzytaj też:

Zaginęła 13-letnia Gabriela. „Może być ze starszym mężczyzną”