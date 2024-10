Zaginęła 13-letnia Gabriela. „Może być w towarzystwie starszego od niej mężczyzny”

Jak informuje profil „Gdziekolwiek jesteś” na Facebooku, rodzina od kilku dni poszukuje 13-letniej Gabrysi.

Dziewczyna 26 października, około godziny 15 wyszła ze swojego domu przy ulicy Kolorowej w Lublinie. Miała iść w odwiedziny do swojej babci, która mieszka w okolicy. Nie dotarła tam jednak.

„Może być w towarzystwie starszego mężczyzny”

„Od tamtej pory nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, a jej telefon pozostaje nieaktywny. Nastolatka może być w towarzystwie starszego od niej mężczyzny” – czytamy w mediach społecznościowych.

Autorzy ogłoszenia zaznaczają, że „sprawa jest bardzo pilna”. Podano także rysopis dziewczyny.

Nastolatka jest szczupła, ma około 165 centymetrów wzrostu oraz długie blond włosy z rozjaśnionymi końcówkami. „Ubrana była w czarną, przydużą bluzę, szare spodnie dresowe i białe buty sportowe. Ma przy sobie dokumenty, telefon oraz czarną torebkę” – dodano.

Ktokolwiek widział zaginioną lub dysponuje informacjami o jej losach, proszony jest o niezwłoczny kontakt z najbliższą komendą policji lub pod numerem alarmowym 112, aktywnym na terenie całego kraju.

To nie jedyna zaginiona w ostatnich dniach nastolatka

To kolejne zaginięcie nastolatki w ostatnich dniach. Jedną z poszukiwanych jest Weronika Czajkowska, która zaginęła w Malborku (Pomorskie). 4 października rano wyszła z domu do szkoły. Siedemnastolatka jednak nie dotarła do wspomnianej placówki – od tamtej pory jest poszukiwana.

Jak czytamy na profilu SOS Zaginięcia na Facebooku, nastolatka od 4 października nie skontaktowała się z bliskimi, nie wróciła też do domu. Wpis na jej temat opatrzono hasłem „zagrożenie zdrowia lub życia”.

