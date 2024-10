62-latka zaginęła na grzybach, wszczęto poszukiwania. Nikt nie spodziewał się takiego końca

oZ lasami nie ma żartów. Naprawdę można się w nich łatwo zgubić. Nie dziwi więc to, jak przerażona była rodzina, która straciła z oczu 62-letnią kobietę. Bliscy natychmiast rozpoczęli poszukiwania, a po niecałych dwóch godzinach zawiadomili policję.

– Z relacji zgłaszającego wynikało, że rodzina od blisko 2 godzin przeczesuje las w miejscu, gdzie kobieta była widziana po raz ostatni i nie może jej znaleźć. Nie mogła także skontaktować się telefonicznie z 62-latką, ponieważ kobieta nie wzięła ze sobą telefonu – relacjonuje rzeczniczka augustowskiej policji.

Funkcjonariusze nie zwlekając przeszli do akcji poszukiwawczej. Jeden z patroli pojechał prosto pod oddalony o 10 kilometrów dom kobiety, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ta nie wróciła do domu. I trzeba przyznać: policjanci mieli nosa.

Zaginiona 62-latka znalazła się pijana pod domem

Jak tylko podjechali pod dom, zobaczyli siedzącą na schodach 62-latkę. Kobieta była pijana. – Tłumaczyła policjantom, że zgubiła się w lesie i poprosiła przypadkową osobę o podwiezienie pod dom. Z racji tego, że nie wzięła ze sobą kluczy, nie mogła dostać się do środka. Twierdziła, że alkohol wypiła z nerwów dopiero pod domem – relacjonuje rzeczniczka.

Choć historia zakończyła się szczęśliwie, to napędziła nie lada strachu bliskim kobiety. Stąd też zrozumiały jest apel policji. „Sytuacja ta jednak pokazuje, jak ważne jest stosowanie się do zasad bezpiecznego grzybobrania” – czytamy.

Policja apeluje do grzybiarzy

Funkcjonariusze wzywają, żeby wybierając się na grzyby spełnić kilka konkretnych warunków. Przede wszystkim przed wyjściem należy poinformować bliskich o wyprawie do lasu oraz wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać i określić, kiedy zamierzamy wrócić.

Ponadto do lasu najlepiej wybierać się w kilka osób, a w przypadku, gdy jedna z nich się zgubi w lesie, to natychmiast informować najbliższą komendę. Warto również zabierać do lasu naładowany w pełni telefon, nie wybierać się na grzyby po zmierzchu i podczas złej pogody oraz pilnować drogi, którą się przemierzyło.

Czytaj też:

Szukał grzybów, znalazł kłopoty. Pomoc nadciągnęła na czterech łapachCzytaj też:

Zmarły mężczyzna przez kilka dni leżał w samochodzie. Nikt go nie zauważył