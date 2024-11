Tragedia w Słupsku. 20-latek wjechał w grupę ludzi. Usłyszał zarzuty

Według doniesień słupskiej prokuratury 20-latek był pod wpływem alkoholu – badania wykazały, że miał aż 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu – a także marihuany, co wpłynęło na jego zdolność prowadzenia pojazdu.

Tragedia w Słupsku. 20-latek wjechał w grupę ludzi

Do tragicznego wypadku doszło, gdy BMW, które prowadził Oskar I., wypadło z drogi, przebiło bariery ochronne, a następnie dachowało. W wyniku tego niekontrolowanego manewru samochód uderzył w grupę przechodniów, z których pięć osób odniosło poważne obrażenia, a jedna z nich zmarła.

Jak informuje Paweł Wnuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku, zarzuty obejmują spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz posiadanie marihuany.

Sprawca był pijany i odurzony?

Mężczyzna częściowo przyznał się do dwóch pierwszych zarzutów. W trakcie przesłuchania Oskar I. oświadczył, że choć palił marihuanę, to miało to miejsce dwa dni przed zdarzeniem i według jego przekonania nie był już pod wpływem substancji psychoaktywnej. Do trzeciego zarzutu – posiadania narkotyku – przyznał się całkowicie, jednak zaznaczył, że marihuanę posiadał na własny użytek.

Po wypadku w mediach społecznościowych i tradycyjnych pojawiły się liczne komentarze wzywające do zaostrzenia kar dla pijanych kierowców. Specjaliści zwracają uwagę na fakt, że problem jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków stanowi w Polsce poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach.

Jak podaje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, każdego roku w Polsce dochodzi do tysięcy wypadków spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu, z czego wiele kończy się tragicznie.

W sprawie Oskara I. prokuratura wystąpiła do sądu rejonowego w Słupsku z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma rozpatrzyć ten wniosek jeszcze dzisiaj.

Eksperci prawni przypominają, że za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. W przypadku udowodnienia prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających kara może zostać dodatkowo zaostrzona.

