Okrzyki „Donald Trump!” w polskim Sejmie. Poseł PiS pozował w czapce MAGA

Choć w Stanach Zjednoczonych wciąż trwa liczenie głosów, praktycznie pewne jest już zwycięstwo Donalda Trumpa. Gratulacje przyszłemu prezydentowi USA złożył już m.in. Andrzej Duda. Podobnie postąpił na mównicy sejmowej Jarosław Sachajko z Kukiz'15, przekształconego niedawno w koło poselskie Wolni Republikanie.

Polscy posłowie skandowali: „Donald Trump!”

– W imieniu koła Wolni Republikanie chciałem złożyć gratulacje panu Donaldowi Trumpowi, 47. prezydentowi Stanów Zjednoczonych – oznajmił. Jego słowa spotkały się z nietypową manifestacją ze strony prawej połowy sali. Posłowie PiS zaczęli wznosić okrzyki „Donald Trump, Donald Trump!”.

Okazji do żartu nie przepuścił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zaczął skandować „Jarosław, Jarosław”, nawiązując do zachowania typowego dla wieców partyjnych Prawa i Sprawiedliwości. By uniknąć oskarżeń o drwiny z opozycji, szybko jednak dodał, że ma na myśli Jarosława Sachajko, który cały ten czas przebywał na mównicy i miał kontynuować swoją wypowiedź.

Czapka MAGA w Sejmie

Dało się zauważyć, że w deklaracjach sympatii dla Trumpa Mariusz Gosek poszedł jeszcze dalej i założył charakterystyczną czapkę z napisem „Make America Greata Again” (MAGA). Później zdjęcie w tym nakryciu głowy zamieścił na platformie X. Moment, kiedy pozował do fotografii przed Dariuszem Mareckim, został uwieczniony przez naszego reportera w Sejmie.

Internauci na zdjęcie posła PiS zareagowali raczej negatywnie. „Suwerenność XD wariacie odpuść z tym Trumpem a przynajmniej róbcie to w domu a nie przy wszystkich” – pisał Michał. „Krindż, wasalizm, postkolonializm. Proszę przemyśleć swoje zachowanie” – dodawał od siebie Jakub. Proponowano też politykowi, by następnym razem przyniósł do Sejmu balony i wuwuzelę.

