Ferie zimowe. Terminy ferii zimowych dla poszczególnych województw

W tym roku szkolnym uczniów czeka sporo dni wolnych. Dwa długie weekendy w listopadzie (na 1 listopada i na 11 listopada) to dopiero początek. W grudniu rozpocznie się przerwa świąteczna, która w niektórych szkołach potrwa aż 17 dni. Dyrektorzy szkół mają możliwość skorzystania z tzw. „dni dyrektorskich” – i wielu z nich wykorzysta te dni właśnie po Nowym Roku, by uczniowie nie musieli wracać na chwilę do szkoły przed 6 stycznia.

Uczniowie pójdą do szkół po raz ostatni 20 grudnia i wrócą na zajęcia lekcyjne 7 stycznia. Po tej długiej przerwie świątecznej wkrótce rozpoczną się ferie zimowe, kolejne dwa tygodnie wolne od zajęć lekcyjnych.

Kiedy będą ferie zimowe?

Pierwsi uczniowie rozpoczną ferie zimowe już dwa tygodnie później, bo 20 stycznia. Ferie zakończą się 2 marca 2025 r. Kiedy przypadają w jakich terminach?

20 stycznia – 2 lutego 2025: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

27 stycznia – 9 lutego 2025: podlaskie, warmińsko-mazurskie

3 lutego – 16 lutego 2025: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

17 lutego – 2 marca 2025: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

