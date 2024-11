10 najbardziej wpływowych Polaków. Tak wybrała redakcja „Wprost”

Pierwsze miejsce może co niektórych zaskakiwać. Ale „Wprost” od wielu lat konsekwentnie nie przyznaje tytułu wpływowego Polaka jakiemukolwiek politykowi. W zeszłym roku pierwsze miejsce zajęli po prostu głosujący Polacy, którzy pobili frekwencyjny rekord i przewietrzyli polską scenę polityczną. To oni mieli największy wpływ na naszą rzeczywistość. Gdyby frekwencja była niższa, krajem mogłaby rządzić ta sama opcja polityczna, co przez ostatnich osiem przedwyborczych lat.

Listą rządzą zwykli Polacy

W 2022 r. również zwyciężył zbiorowy bohater. Listę publikowaliśmy kilka miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie. Chociaż premierem był wtedy Mateusz Morawiecki, a ministrem obrony narodowej Mariusz Błaszczak, to pierwsze miejsce przyznaliśmy Polakom pomagającym ukraińskim uchodźcom. Żadne państwowe instytucje nie okazały wtedy takiego wsparcia jak po prostu zwykli obywatele. I żadna rządowa agencja nie poprawiła wtedy tak bardzo wizerunku naszego kraju, jak ten nasz spontaniczny pomocowy zryw, który pokazywały największe media na świecie.

W poprzednich latach z pierwszym miejscem na Liście 50 najbardziej wpływowych było podobnie. Wyróżnialiśmy wtedy zaszczepionych Polaków, którzy mieli największy wpływ na wyrugowanie pandemii Covid-19. Wcześniej najbardziej wpływowymi okrzyknęliśmy lekarzy, sanitariuszy, laborantów i wszelkie inne zawody medyczne, które miały największy wpływ na to, co najważniejsze, czyli życie i zdrowie Polaków w czasie szalejącego koronawirusa.

Powódź się nie skończyła

W tym roku z liderem jest podobnie. To również Polacy, ale tym razem ci, którzy ruszyli na pomoc powodzianom. Tym pierwszym miejscem w naszym zestawieniu chcemy wszystkim przypomnieć, że powódź w Polsce jeszcze się nie skończyła. Że wciąż wiele rodzin jest w dramatycznej sytuacji. Nadal czeka na pomoc. Nadal trudno im wrócić do normalności, której po prostu nie ma.

Chociaż dzisiaj opinia publiczna żyje wyborami w Stanach, na które Polacy i tak żadnego wpływu nie mają, to niech to pierwsze miejsce w rankingu wpływowych „Wprost” przypomni o losie tysięcy Polaków, na który wpływ już mamy.

Jak powstaje lista wpływowych

Lista 50 najbardziej wpływowych Polaków od kilkunastu lat jest tworzona przez zespół redakcyjny „Wprost”. Dziennikarze zgłaszają swoje kandydatury do rankingu. Później zliczane są głosy, wedle których kształtuje się ścisła pięćdziesiątka. To oczywiście subiektywny ranking, który każdy może odebrać inaczej. Jedni uznają, że jednak ważniejsze jest to, co powie Kaczyński niż Tusk. Drudzy stwierdzą, że jednak Giertych jest bardziej wpływowy od Bodnara. Inni powiedzą, że Makłowicz już się skończył i teraz słucha się, co na temat kulinariów ma do powiedzenia Książulo. Kolejni będą pytać, jaki wpływ na moje życie ma pani z TVN, skoro oglądam tylko Republikę. Następni się oburzą, dlaczego w tym zestawieniu jest Stanowski, a nie ma Michnika?

I tak można by wymieniać bez końca, bo polaryzacja polskiego społeczeństwa jest dzisiaj totalna, a zdrowy rozsądek to towar coraz bardziej deficytowy. Kto więc na naszej liście ostatecznie się znalazł?

Poniżej przedstawiamy bez opisów 10 z 50 pierwszych miejsc naszego zestawienia. Cały ranking jest dostępny dla subskrybentów „Wprost”.

10 najbardziej wpływowych Polaków

Polacy pomagający powodzianom Donald Tusk Władysław Kosiniak-Kamysz Andrzej Duda Iga Świątek Adam Bodnar Jan Krzysztof Bielecki Adam Glapiński Jarosław Kaczyński Robert i Anna Lewandowscy

