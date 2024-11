Czy za niesprzątanie liści z ogrodu można dostać mandat?

Dom z ogródkiem to marzenie wielu Polaków. Gwarantuje ciszę i prywatność, ale więcej pracy niż w mieszkaniu w bloku. Jesienią i zimą pojawia się obowiązek sprzątania ogrodu z liści, a także odśnieżania chodnika. Czy za zaniehanie wykonywania swoich obowiązków można zapłacić mandat?

Czy za niesprzątanie liści w ogrodzie można zapłacić mandat?

Sprzątanie liści w ogrodzie to jeden z jeiennych obowiązków. Można to robić na różne sposoby, ale nie wolno palić liści w ogrodzie. Zgodnie z prawem liście można spalać tylko w spalarniach. Za palenie liści w ogrodzie można zapłacić mandat 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu, nawet 5 tys. zł.

Jeśli właściciele nieruchomości nie wiedzą, co zrobić z liśćmi, nie mają kompostownika, mogą oddać je na PSZOK, czyli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Czy w ogrodzie można korzystać z dmuchawy do liści?

Niektórzy do sprzątania liści wykorzystują dmuchawy. W niektórych regionach kraju (np. w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu) obowiązuje zakaz korzystania z tego rodzaju urządzeń. W województwie mazowieckim za złamanie zakazu grożą kary, nawet do 5 tys. zł.

