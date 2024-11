Zaginęła 77-letnia mieszkanka Jaroszowca. „Najprawdopodobniej udała się na grzyby”

W czwartek 7 listopada Marianna Konieczna, mieszkanka Jaroszowca, opuściła miejsce zamieszkania. Jej zaginięcie zostało zgłoszone jeszcze tego samego dnia ok. godz. 19. Do chwili obecnej kobieta nie wróciła na miejsce. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, 77-letnia kobieta najprawdopodobniej udała się na grzyby do pobliskiego lasu (okolice Jaroszowca, Klucz, Golczowic).

Zaginęła Marianna Konieczna. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Aby usprawnić poszukiwania, policja opublikowała zdjęcie zaginionej kobiety i jej krótki rysopis. Marianna Konieczna ma ok. 168 cm wzrostu, średnią budowę ciała i krótkie włosy w kolorze ciemnego blondu. Była ubrana najprawdopodobniej w ciemną kurtkę ortalionową, czarne spodnie i krótkie kalosze. W dniu zaginięcia miała przy sobie telefon komórkowy. Obecnie aparat nie jest aktywny.

Policja zwróciła się z apelem do osób, które mają jakiekolwiek informacje dotyczące sprawy. Proszą o przekazywanie ich do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu (nr tel.: 47 8325 242) lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

