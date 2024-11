Koszmarne znalezisko na plebanii w Drobinie. Prokuratura podaje nowe informacje

Jak przekazała płocka prokuratura, w śledztwie związanym ze śmiercią młodego mężczyzny na plebanii w mazowieckim Drobinie dotychczas nie postawiono nikomu zarzutów.

Przesłuchano już wszystkie osoby, także gosposię, która wezwała pomoc oraz wikariusza. – Na obecnym etapie śledztwa wyczerpane zostały już możliwości dowodowe w zakresie źródeł osobowych. Przesłuchano wszystkie osoby, które na ten moment możliwe były do przesłuchania – mówił prokurator Maliszewski.

Na ciele zmarłego mężczyzny próżno było szukać śladów wskazujących na przyczynę jego zgonu. Wiadomo jednak, że jego śmierć nastąpiła w wyniku ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań toksykologicznych, które mogą być kluczowe dla rozwiązania sprawy. Te jednak mogą być znane dopiero w lutym przyszłego roku.

Mundurowi nie ujawnili dotychczas, czy przy 30-letnim denacie znaleziono środki odurzające.

Bliscy zmarłego z wątpliwościami

Rodzina zmarłego coraz bardziej wątpi w przebieg zdarzeń, tym bardziej że o jego śmierci poinformowano ich dopiero 18 godzin po stwierdzeniu zgonu. – Totalnie tego nie rozumiemy, bo on miał przy sobie kartę ICE z numerami telefonów do najbliższych. Jak to jest możliwe, że na plebanii pojawiła się rodzina wikariusza i biskup, a my odchodziliśmy od zmysłów. Dlaczego nikt z plebanii, czy policji do nas nie zadzwonił? – pytali bliscy 30-latka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Rodzina wskazuje również na nieprawidłowości w zabezpieczeniu osobistych przedmiotów zmarłego. Jak wspomniała siostra 30-latka, „po kilkunastu dniach te przedmioty przyszły w paczce z adnotacją od kancelarii reprezentującej księdza, że prokuratura nie zabezpieczyła ich w miejscu zdarzenia”. – Jak to możliwe? – pytała kobieta.

Kuria Diecezjalna w Płocku krótko po makabrycznym znalezisku wydała oświadczenie. Przekazano „duchowny został usunięty z funkcji wikariusza i opuścił parafię”, „otrzymał od biskupa płockiego również upomnienie kanoniczne” i ma „zakaz publicznego sprawowania sakramentów”.

