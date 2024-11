Kilkanaście tysięcy Polaków bez prądu. Potężna awaria zasilania

Służby energetyczne pracują nad usunięciem awarii, która dotknęła kilkanaście tysięcy Polaków. Dotknięte problemem jest województwo zachodniopomorskie, a konkretnie powiaty koszaliński, białogardzki, świdwiński i szczecinecki. Pozbawione prądu jest również blisko 500 stacji transformatorowych.

Jak podaje Energa, prądu brakować może do późnych godzin wieczornych.

Awaria zasilania. Co było powodem?

To najprawdopodobniej trudne warunki pogodowe są powodem awarii. Ze względu na silny wiatr i intensywne opady śniegu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia.

„Lokalnie w rejonie wybrzeża obserwuje się silny wiatr, którego średnia prędkość dochodzi do 50-55 kilometrów na godzinę, a porywy do 65-70 kilometrów na godzinę. W trakcie opadów śniegu może on powodować zawieje śnieżne” – poinformował IMGW w mediach społecznościowych.

