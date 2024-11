Prokuratura ma dość czekania na Ziobrę. Jest wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie

W piątek 22 listopada Adam Bodnar skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przed komisję śledczą byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro. Informację na ten temat podała rzecznik Prokuratury Generalnej prok. Anna Adamiak.

Wniosek o zatrzymanie Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro już cztery razy nie stawił się przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Szefowa organu Magdalena Sroka przed dwoma tygodniami poinformowała więc o skierowaniu wniosku do prokuratora generalnego o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie polityka i doprowadzenie go przed wspomnianą komisję.

Przy ostatnim wezwaniu na świadka Zbigniew Ziobro nie pojawił się, ani nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Komisja posiadała przy tym opinię biegłego, w ocenie którego stan polityka pozwalał mu na złożenie zeznań. Były minister sprawiedliwości walczy z chorobą nowotworową. Publikował nawet w mediach społecznościowych nagranie ze swojej operacji.

Dlaczego Zbigniew Ziobro nie stawia się na komisji?

W ostatnim czasie Ziobro przestał mówić o swojej chorobie i swoją nieobecność tłumaczył „szacunkiem dla polskiego prawa. „Posłom z nieistniejącej już komisji ds. Pegasusa, zwłaszcza tym, którzy najgłośniej krzyczeli, że »konstytucja jest najważniejsza«, przypominam jej art. 190: orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne” – pisał w mediach społecznościowych.

Oświadczył, że „każdemu z członków komisji wysłał też wyrok TK z 10 września, z którego wynika, że uchwała o powołaniu komisji była sprzeczna z ustawą zasadniczą, dlatego TK usunął komisję z obiegu prawnego”.

„Informuję też o art. 231 kodeksu karnego, który jest gotowym zarzutem wobec nielegalnych działań posłów podszywających się pod nieistniejącą w porządku prawnym komisję” – dodawał Zbigniew Ziobro. „Jeśli Sejm powoła komisję ds. Pegasusa bez wad wytkniętych w orzeczeniu TK, chętnie stawi się, by złożyć zeznania, ponieważ pokażą one, jak wiele zrobił, by Polacy mogli czuć się bezpieczniej” – zaznaczał.

Czytaj też:

Zbigniew Ziobro przeszedł zabieg. Jego żona podała nowe informacjeCzytaj też:

Ks. Lemański: Postawa ks. Olszewskiego napawa wstydem. Oszukiwał nas wszystkich