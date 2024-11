Policjant śmiertelnie postrzelił policjanta w Warszawie. Tusk reaguje

— Około godz. 14 zostaliśmy wezwani na ul. Inżynierską 6. Informacja dotyczyła agresywnego mężczyzny, który miał biegać z maczetą. Na miejsce przyjechał umundurowany patrol policji, który poprosił o to, by przyjechało wsparcie w postaci patrolu nieumundurowanego. W momencie, gdy była przeprowadzana interwencja, doszło do użycia broni służbowej przez jednego z policjantów, na skutek czego nasz policjant został ranny, a teraz jak wiemy, zginął — przekazał przedstawiciel policji podczas konferencji prasowej.

Do sprawy odniósł się Donald Tusk. „Nie jestem sędzią, nie ja wydam wyrok, ale tak po ludzku wam powiem, że za śmierć policjanta odpowiada nie jego interweniujący kolega, tylko bandzior z maczetą” – przekazał premier za pośrednictwem mediów społecznościowych.

