Kolęda 2024. Księża wprowadzają nowy zwyczaj. Chodzi o „kopertę”

Kolęda, czyli coroczna wizyta duszpasterska w domach wiernych, budzi spore emocje. Są one spowodowane głównie kwestiami finansowymi. Katolicy zadają sobie pytania, ile powinno się dać do koperty.

W niektórych parafiach obowiązuje zasada „co łaska”, inni księża decydują się wprowadzić oficjalne cenniki. Tego typu działanie wywołuje kontrowersje, ponieważ wskazane stawki są zazwyczaj bardzo wysokie. Fala krytyki spadła na proboszcza z parafii Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi, który stwierdził, że każda rodzina powinna przeznaczyć na ofiarę co najmniej 500 zł, natomiast osoby samotne minimum 250 zł.

Kolęda 2024. Księża wyznaczają nowy trend

Jak się jednak okazuje, część księży postanowiła jasno podkreślić, że pieniądze nie są najważniejsze podczas wizyty duszpasterskiej. „Kolęda nie obliguje nikogo do składania ofiar pieniężnych. Nie odwiedzamy wiernych po to, żeby zebrać kasę” – zaznaczyli w piśmie do wiernych duchowni z parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w dzielnicy Brzęczkowice w Mysłowicach.

„Ofiara zawsze jest czynem dobrowolnym. Jest wolna od jakiś stawek, zależna wyłącznie od woli i możliwości. Żeby odczarować kolędę z wszelkich krzywdzących podejrzliwości, proponujemy składać ofiary kolędowe przy okazji kolekty niedzielnej, np. wkładając ją do koperty” – dodali księża.

W podobnym tonie wypowiedzieli się kapłani z parafii św. Michała w Opolu. W liście do wiernych jasno zaznaczyli, że podczas kolędy nie zbierają ofiar. Przy okazji zaapelowali do wiernych, aby „zamiast datków w trakcie wizyty duszpasterskiej, wpłacali środki na rzecz ministrantów oraz marianek”, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie wspólnego wyjazdu młodzieży oraz bieżącą działalność.

Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie Bogdan Bartołd podkreślił, że „nikt nie powinien czuć się zobowiązany do przekazywania pieniędzy”. – Jeżeli ktoś sobie życzy, to składa ofiarę. Jeżeli sobie nie życzy, to nie składa. Tu nie ma żadnych wymagań – mówił duchowny.

Czytaj też:

Kolęda 2024. Ile Polacy włożą do koperty? Zaskakujące wyniki sondażuCzytaj też:

Kolęda 2024/2025. Wytyczne wywołały burzę. „Czy ksiądz ma iść 5 km pieszo?!”