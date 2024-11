Tragiczna śmierć policjanta podczas interwencji. Formacja pożegna go z honorami

Pogrzeb asp. szt. Mateusza Biernackiego zapowiedziano na piątek 29 listopada. 34-letni funkcjonariusz Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI żegnany będzie w kościele pw. św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej. Msza święta rozpocznie się o godzinie 12:00.

Jak zapowiedziała policja w czwartek 28 listopada w mediach społecznościowych, w piątek na terenie całego kraju usłyszeć będzie można syreny alarmowe. W ten sposób koledzy ze służby żegnać będą zmarłego. Zaapelowano też do przedstawicieli mediów o „uszanowanie spokoju rodziny i najbliższych zmarłego policjanta”.

Śmierć policjanta na służbie. Postrzelił go kolega

Sierż. szt. Mateusz Biernacki zginął 23 listopada podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej 6 na Pradze-Północ. Funkcjonariusze udali się w tę okolicę w reakcji na zgłoszenia, mówiące o agresywnym mężczyźnie, rzekomo uzbrojonym w maczetę. Na miejscu pojawił się m.in. patrol w cywilnych ubraniach. Nieumundurowanego kolegi nie rozpoznał jeden z młodszych funkcjonariuszy, oddając w jego kierunku śmiertelny strzał.

Prokuratura oskarżyła już 21-letniego Bartosza Z. o przekroczenie uprawnień i nieuzasadnione użycie broni służbowej. Dodatkowo jest on oskarżony o spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu, w następstwie której spowodować miał śmierć innej osoby. Zwrócono się do sądu o areszt tymczasowy, ten jednak wniosek odrzucił. Zdecydowano się jedynie na zastosowanie wobec policjanta dozoru, zakazu zbliżania się do świadków, poręczenie majątkowe i zawieszenie w obowiązkach.

Śmierć policjanta. Zorganizowano zbiórkę

„Nasz kolega Mateusz w jednej chwili stracił życie, jednocześnie pozbawiając dzieci ukochanego ojca, a żony męża. Jego śmierć jest dla nas wszystkich ogromną stratą. Niniejszą zbiórkę założyliśmy kierując się chęcią pomocy materialnej, aby rodzina naszego kolegi mogła zaspokoić najważniejsze zobowiązania” – czytamy w opisie zbiórki na portalu zrzutka.pl.

Jako cel wyznaczono kwotę 500 tys. zł. Całą sumę uzbierano jeszcze przed pogrzebem tragicznie zmarłego policjanta

Czytaj też:

Nowe fakty ws. śmierci policjanta postrzelonego w Warszawie. „Nie strzelaj! Swój”Czytaj też:

Poruszający wpis żony tragicznie zmarłego policjanta. Zareagowali też koledzy