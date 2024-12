ZUS zmienia ważne zasady dla emerytów i rencistów. Będzie więcej kasy

Limity ogłaszane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i mają kluczowe znaczenie dla świadczeniobiorców, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Poniżej szczegółowo omawiamy nowe wartości, osoby podlegające ograniczeniom oraz tych, którzy są z nich zwolnieni.

Nowe limity ZUS od 1 grudnia 2024 roku

Limity dorabiania do emerytur i rent są wyznaczane w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS. Najnowsze dane wskazują, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za trzeci kwartał 2024 roku wyniosło 8161,62 zł. To wzrost o 123,21 zł w porównaniu z poprzednim kwartałem, kiedy wynagrodzenie wynosiło 8038,41 zł.

Na podstawie tych danych ustalono następujące limity:

70% przeciętnego wynagrodzenia – 5713,13 zł. Przekroczenie tej kwoty oznacza obniżenie emerytury lub renty.



130% przeciętnego wynagrodzenia – 10 610,10 zł. Osiągnięcie lub przekroczenie tego progu skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia.



Kogo dotyczą limity?

Limity obowiązują osoby, które:

Pobierają emeryturę lub rentę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).



Nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.



Osoby te muszą zwracać szczególną uwagę na swoje dochody, ponieważ przekroczenie wskazanych progów może wpłynąć na wysokość ich świadczenia.

Przykład:

Pani Maria, 62-letnia emerytka, dorabia na podstawie umowy o pracę i zarabia 6000 zł brutto miesięcznie. Ponieważ jej dochód przekracza próg 70% przeciętnego wynagrodzenia (5713,13 zł), ZUS obniży jej emeryturę. Jeśli jednak zarobi więcej niż 10 610,10 zł, jej świadczenie zostanie zawieszone.

Kogo nie dotyczą limity dorabiania?

Zgodnie z przepisami, nie wszyscy emeryci i renciści muszą martwić się o limity dorabiania. Bez ograniczeń mogą zarabiać:

Osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny:



Kobiety po ukończeniu 60 lat.



Mężczyźni po ukończeniu 65 lat.

Świadczeniobiorcy pobierający renty specjalne lub rodzinne, w tym:



Renty dla inwalidów wojennych.



Renty dla inwalidów wojskowych.



Renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych świadczeń.



Jak podaje ZUS, w przypadku rent rodzinnych, jeśli świadczenie jest korzystniejsze niż przysługująca emerytura, jest ono wypłacane w pełnej wysokości, niezależnie od dodatkowych dochodów.

Jak zmieniły się limity w stosunku do poprzednich okresów?

Dane za trzeci kwartał 2024 roku pokazują wzrost przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z poprzednimi latami.

Dla porównania: w grudniu 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło około 7900 zł, co oznaczało, że 70% wynosiło około 5530 zł, a 130% – 10 270 zł. W ciągu roku średnie wynagrodzenie wzrosło więc o około 4%.

