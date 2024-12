Czterej sędziowie stracą immunitety? To pokłosie afery hejterskiej

O złożeniu wniosków o uchylenie czterech immunitetów sędziowskich Prokuratura Regionalna we Wrocławiu poinformowała we wtorek 3 grudnia. Dotyczą one sędziów Łukasza P., Arkadiusza C., Przemysława R. oraz Jakuba I., a związane są ze sprawą tzw. afery hejterskiej.

Afera hejterska. Prokuratura chce postawić zarzuty czterem sędziom

Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Anna Zimoląg poinformowała, że postawienie zarzutów czterem wspomnianym sędziom sądów powszechnych jest „kluczowe dla toku dalszego postępowania”. Do Sądu Najwyższego wpłynęły też wnioski o wyłączenie z rozpatrywania sprawy dwóch sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN i przeprowadzenie testu ich niezawisłości. SN nie uwzględnił wniosku o wyłączenie jednego z nich.

Również na wtorek wyznaczono rozpoznanie innego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Jakuba I. Jest on podejrzewany „w zakresie dodatkowego czynu zabronionego”. Wrocławska prokuratura w komunikacie informowała, że „przeprowadzone zostały liczne czynności procesowe skutkujące istotnym postępem śledztwa”.

„Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż ogłoszono podejrzanej Emilii S. postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz przesłuchano w charakterze podejrzanej i podczas wskazanej czynności podejrzana złożyła wyjaśnienia” – czytamy.

Był sędzia Tomasz S. objęty ENA

Wspomniano też o osobie Tomasza S., o którego ucieczce za granicę było w tym roku głośno. Wobec byłego sędziego skierowano wniosek o tymczasowy areszt. Tomaszowi S. zarzuty postawiono już 24 lipca.

„W konsekwencji na mocy postanowienia z dnia 9 września 2024 roku prokurator zarządził poszukiwanie podejrzanego Tomasza S. listem gończym, a następnie skierowano do Sądu Okręgowego wniosek o wydanie wobec Tomasza S. europejskiego nakazu aresztowania”

Czytaj też:

Brejza ostro o Kurskim. „Jest nikczemnikiem. Powinien zniknąć z życia politycznego”Czytaj też:

Wnioski o uchylenie immunitetów sędziowskich w tzw. aferze hejterskiej. 19 zarzutów dla Piebiaka