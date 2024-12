Urzędnicy z dyplomami Collegium Humanum nie mogą spać spokojnie. Gdańsk chce ich sprawdzić

Gdańsk postanowił zrobić coś z posiadaczami dyplomów MBA Collegium Humanum i wysyła ich na dodatkowy egzamin sprawdzający ich wiedzę. Prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz chce w ten sposób upewnić się, że takie osoby, zasiadające od 2022 roku w radach nadzorczych miejskich spółek, faktycznie posiadają odpowiednie kompetencje.

Gdańsk. Miasto reaguje aferę z Collegium Humanum

Taki państwowy egzamin ma odbyć się już 14 grudnia. Radio Zet informuje, że Dulkiewicz miała wyznaczyć członkom rad nadzorczych termin do końca pierwszego kwartału 2025 roku. Co istotne, wśród takich osób jest m.in. jej zastępca Piotr Grzelak. Zasiada on w radach nadzorczych Portu Lotniczego Gdańsk i Międzynarodowych Targów Gdańskich, a wcześniej wchodził też w skład rady nadzorczej spółki Arena Gdańsk Operator.

Nie wiadomo, ilu łącznie w Gdańsku jest takich menadżerów po Collegium Humanum. Rzecznik prasowy prezydent Gdańska Daniel Stenzel tłumaczył, że miasto podjęło odpowiednie kroki w związku z doniesieniami prasowymi na temat wspomnianej uczelni.

„Po otrzymaniu informacji co do wątpliwości dotyczących jakości kształcenia i zasad działania tej uczelni, pani prezydent zarządziła przegląd osób legitymizujących się dyplomami Collegium Humanum w radach nadzorczych miejskich spółek” – pisał w oświadczeniu.

„Nie mamy wiedzy, kto, kiedy będzie zdawał ten egzamin, jest to indywidualna decyzja każdego zainteresowanego” – dodawał Stenzel.

Gdańsk. Radny PiS nie jest zaskoczony dyplomami Collegium Humanum

Decyzję prezydent Dulkiewicz skomentował już radny PiS w Radzie Miasta Gdańska Przemysław Majewski. Mówił, że nie jest dla niego zaskoczeniem, iż wysocy rangą gdańscy urzędnicy z rad nadzorczych miejskich spółek posiadają dyplomy Collegium Humanum.

– Wskazywałem w momencie powołania ich na te stanowiska, że jest to forma nagrodzenia przez prezydent Dulkiewicz ludzi związanych z jej środowiskiem politycznym, czyli +Wszystko dla Gdańska+. Nie decydowała więc znajomość nadzoru nad spółkami handlowymi, lecz znajomość osobista z prezydent Gdańska. Fakt wykorzystywania do tego dyplomu uczelni Collegium Humanum tylko utwierdza mnie w tym przekonaniu – podkreślał.

