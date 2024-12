Giertych nie zostawił suchej nitki na Ziobrze. „Jak się małż przyczepia lepkim śluzem...”

Agenci CBA weszli do fundacji ojca Rydzyka. Do sprawy odniósł się Zbigniew Ziobro, co skrzętnie wykorzystał Roman Giertych.

Rzecznik MSWiA i ministra-koordynatora służb specjalnych przekazał, że w czwartek 5 grudnia agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie odwiedzili kilka obiektów należących do fundacji Lux Veritatis związanej z o.Tadeuszem Rydzykiem. Tusk: Nie może być „świętych krów” – Zabezpieczają dokumenty, nośniki elektroniczne w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości, a wręcz przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury – wyjaśnił Jacek Dobrzyński. Umowa, która trafiła pod lupę śledczych, dotyczy utworzenia Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II i przyznaniem fundacji w okresie od 2018 do 2023 r. dofinansowania w kwocie 218 mln 944 tys. 464 zł z dotacji celowej na wydatki majątkowe, czym działano na szkodę interesu publicznego. – Tak, jak powiedzieliśmy, nie może być „świętych krów”. Wszędzie tam, gdzie istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, nadużycia, wykorzystania finansów publicznych – tam będziemy działali: szybciej, wolniej, mocniej sprawnie, ale na pewno będziemy działali. Ja będę też pilnował, żeby nikt tutaj nie kapitulował – komentował Donald Tusk. Ziobro o „piłowaniu katolików” za Tuska Do sprawy odniósł się Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości ocenił, że „tak wygląda opiłowywanie katolików w »demokracji walczącej« Donalda Tuska”. „Nielegalnie przejęta prokuratura, na polityczne zamówienie, wysyła służby specjalne do księży. Ma być głośno, ma być strasznie. Kościół, przez wieki niosący przesłanie Jezusa Chrystusa i w najtrudniejszych czasach będący ostoją polskości, na polecenie Tuska i jego mocodawców z Brukseli, ma się stać siedliskiem zła. Wierni mają zacząć się bać” – napisał polityk w mediach społecznościowych. Na koniec wpisu dodał, że „wiary nie udało się pokonać ani faszystom, ani komunistom i nie uda się też gangowi Tuska”. Giertych nie zostawił suchej nitki na Ziobrze. Komentarz Zbigniewa Ziobry nie umknął uwadze Romana Giertycha. „A ty Zbyszku nie jesteś czasem na zwolnieniu lekarskim? Może kuruj się w spokoju, bo o. Rydzyk i tak ci nie wybaczy, że chciałeś mu z ks. Olszewskim robić konkurencję” – kpił poseł Koalicji Obywatelskiej. W poście zamieszczonym w serwisie X, adwokat wbił szpilę byłemu ministrowi sprawiedliwości. „Jeszcze jedno. Nikt cię nie upoważniał do występowania w imieniu katolików. Jak się małż przyczepia lepkim śluzem do okrętu, to przynajmniej nie udaje, że nim kieruje” – stwierdził parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej. Czytaj też:

