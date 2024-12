Już 312 tys. Polaków straciło prawo jazdy za ten błąd. Wśród nich są wielokrotni recydywiści

Prawo jazdy może być w Polsce zatrzymane na trzy miesiące za znaczne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Dodatkowo kierowca, który jedzie tak szybko musi się liczyć z wysokimi mandatami: 1,5 tys. zł – dla prędkości +51-60 km/h (3 tys. zł w warunkach recydywy), 2 tys. zł – dla prędkości +61-70 km/h (4 tys. zł w warunkach recydywy), 2,5 tys. zł – dla prędkości +71 km/h i więcej (5 tys. zł w warunkach recydywy).

Setki tysięcy Polaków straciło prawo jazdy za prędkość. W tym roku blisko 25 tys.

Przepisy o czasowym zatrzymaniu uprawnień obowiązują od 2015 roku. W tym czasie prawo jazdy czasowo było zatrzymywane ponad 312 tysiącom osób.

Jak dowiedziała się Interia, w listopadzie tego roku prawo jazdy na okres trzech miesięcy straciło w Polsce 1475 osób. To bardzo podobna liczba, co rok wcześniej, kiedy w listopadzie prawo jazdy zatrzymano 1478 kierowcom.

Niestety w ujęciu rocznym ta liczba tym razem wzrosła. – W tym roku, do końca listopada, policjanci drogówki ujawnili już 24 716 przypadków przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. W ubiegłym roku takich zdarzeń było 22 709 – przekazał Interii kom Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Jednak nie jest to z pewnością rekordowy rok pod względem zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Rekordowe pod tym względem były lata 2020-2021, gdy policja zatrzymała odpowiednio 58,5 tys. i 50 tys. praw jazdy za to wykroczenie. Sytuację zmieniło zaostrzenie taryfikatora mandatów w 2022 roku.

Niektórzy stracili dokument już sześć razy

Jednak najbardziej szokujące statystyki, do których dotarła Interia, pokazują, z jak wieloma recydywistami pod kątem łamania tego przepisu mamy do czynienia w Polsce. Aż 12 815 tysięcy kierowców już dwukrotnie straciło prawo jazdy za tak wysokie przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. 904 zmotoryzowanych popełniło to wykroczenie trzykrotnie, 102 czterokrotnie, a 15 pięciokrotnie. Rekordzistami są cztery osoby w Polsce, którym zatrzymywano prawo jazdy już po 6 razy!

Warto przypomnieć, że już wkrótce liczba odbieranych praw jazdy za prędkość może znacząco wzrosnąć. Rząd szykuje się bowiem do wprowadzenia nowych przepisów o czasowym odebraniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym, na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych.

Oprócz tego, na drogach mogą pojawić się 17-latkowie, co w rozmowie z Wprost oceniał ekspert.

