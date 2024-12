Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Jest nowy sondaż

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że nastroje wobec rządu Donalda Tuska oraz jego osoby jako premiera uległy pogorszeniu. 34% ankietowanych ocenia działalność rządu pozytywnie, co oznacza brak zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Jednakże liczba osób krytycznie patrzących na pracę rządu wzrosła do 40% (o 1 punkt procentowy), a 24% respondentów zachowało neutralne podejście. Niewielki odsetek (3%) badanych nie miał zdania na ten temat.

Polityka gospodarcza pod ostrzałem

Największe pogorszenie widoczne jest w ocenach polityki gospodarczej rządu. Połowa respondentów (50%) uważa, że działania gabinetu Tuska nie przyniosą poprawy sytuacji gospodarczej – jest to wzrost o 2 punkty procentowe. Jednocześnie odsetek optymistów w tej kwestii spadł do 36% (o 2 punkty procentowe), a 14% badanych zadeklarowało brak jednoznacznej opinii.

Premier Donald Tusk: zmienne nastroje

Postać Donalda Tuska również spotkała się z rosnącą krytyką. 37% Polaków wyraziło zadowolenie z faktu, że pełni on funkcję premiera (wzrost o 1 punkt procentowy), jednak aż 51% oceniło go negatywnie (również wzrost o 1 punkt procentowy). Odsetek osób bez opinii na temat premiera spadł do 12%.

Porównanie z wcześniejszymi miesiącami

W perspektywie dłuższego okresu badania CBOS ukazują systematyczny spadek pozytywnych ocen zarówno dla rządu, jak i dla premiera. W porównaniu ze średnimi ocenami z pierwszej połowy roku (styczeń–czerwiec), odsetek zwolenników działań rządu spadł o 8 punktów procentowych (z 42% do 34%), podczas gdy odsetek krytyków wzrósł o 7 punktów procentowych (z 43% do 50%) S

Analiza wyników i ich znaczenie

Eksperci wskazują, że krytyczne oceny mogą wynikać z trudnej sytuacji gospodarczej, w tym wysokiej inflacji i wyzwań energetycznych, które nie poprawiają nastrojów społecznych. Jednocześnie, w kontekście politycznym, opozycja zyskuje coraz silniejsze poparcie, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla obozu rządzącego.

Metodologia badania

Sondaż został przeprowadzony z użyciem metody „mixed-mode” (CAPI, CATI, CAWI), co zapewnia reprezentatywność wyników. Próba obejmowała dorosłych mieszkańców Polski, losowo wybranych z rejestru PESEL, co gwarantuje wiarygodność danych. Badanie przeprowadzono w dniach 8–21 listopada 2024 roku na reprezentatywnej próbie 981 osób.

Czytaj też:

Szczególny moment w Sejmie. Tak upamiętniono Stanisława TymaCzytaj też:

Tusk odniósł się do nocnego wpisu. „Nie jestem do końca zadowolony”