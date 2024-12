Tajemnicze zaginięcie Beaty Klimek. Niepokojące informacje od prokuratury

Początkowo sprawę prowadziła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, jednak na początku grudnia dochodzenie przejęła Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Decyzję tę uzasadniono wagą sprawy.

Beata Klimek zaginęła. Mnożą się pytania

Beata Klimek, 47-letnia mieszkanka gminy Łobez, ostatni raz była widziana 7 października 2024 roku. Tego dnia, około godziny 7:00 rano, odprowadziła swoje troje dzieci na autobus do szkoły. Następnie miała udać się do pracy na godzinę 8:00. Nigdy jednak do niej nie dotarła.

Jej nieobecność w miejscu zatrudnienia wywołała spory niepokój. Szefowa próbowała skontaktować się z kobietą telefonicznie – urządzenie było aktywne, ale połączenie nie zostało odebrane. Około godziny 8:40 telefon przestał działać. Co więcej, samochód Beaty Klimek pozostał zaparkowany przy domu, ale nie znaleziono w nim ani jej torebki, ani telefonu.

Kobieta mieszkała w Poradzu razem z teściami w domu dwukondygnacyjnym. Była w trakcie rozwodu z mężem, z którym przeżyła 26 lat małżeństwa. Mężczyzna wyprowadził się z domu ponad rok wcześniej, związał z nową partnerką i zamieszkał w pobliskim Łobzie.

Rodzina oraz lokalna społeczność podejrzewają, że kobieta padła ofiarą przestępstwa. Głównym przedmiotem ich podejrzeń jest mąż 47-latki. On sam stanowczo zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z jej zniknięciem.

Dochodzenie i działania prokuratury

Po upływie ponad miesiąca od zaginięcia Beaty Klimek swoje działania wszczęła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Śledczy kilkukrotnie przeszukiwali posesję należącą do męża zaginionej. Na początku grudnia sprawę przejęła Prokuratura Regionalna w Szczecinie, co, jak podkreśliła prokurator Małgorzata Wojciechowicz, wynikało z wagi i powagi sytuacji. Prokuratura nie udziela jednak żadnych informacji dotyczących podejmowanych działań w związku z dochodzeniem.

Ruszyła zbiórka na detektywa

Rodzina Beaty Klimek jest zrozpaczona, ale nie traci nadziei na jej odnalezienie. Siostrzenica zaginionej zorganizowała zbiórkę pieniędzy na wynajęcie prywatnego detektywa, który pomógłby w ustaleniu prawdy o losie 47-latki.

„Mąż Beaty wyprowadził się ok. rok temu. Razem z Beatą są podczas rozwodu z orzekaniem o winę męża, ponieważ ten znalazł sobie inną kobietę. Ciocia w swoim mieszkaniu miała kamerę skierowaną na wejście do niego, ponieważ nie czuła się w nim bezpiecznie. Ostatnie nagranie z kamery mamy niestety z godziny 7:05, gdy wychodzi, aby odprowadzić dzieci. Potem kamera nie nagrała już nic, została odłączona od kontaktu. Takich niezgodności w sprawie jest o wiele więcej (...) Służby w dalszym ciągu prowadzą poszukiwania i od samego początku nie mamy nowych informacji” – napisała siostrzenica zaginionej kobiety w treści zbiórki w serwisie pomagam.pl.

„(...) Niestety wizje tej sprawy są okrutne, chcemy badać sprawę wielotorowo. Jesteśmy w stałym kontakcie z adwokatem, zapewni on nam pomoc prawną. Dobrym rozwiązaniem również jest zatrudnienie prywatnego detektywa (...) Wszelkie środki zebrane poprzez zbiórkę zostaną w pełni świadomie rozdysponowane przez siostrę zaginionej, moją mamę, na pokrycie kosztów związanych z adwokatem w sprawie oraz ewentualnym wynajęciem detektywa” – czytamy w opisie zbiórki.

