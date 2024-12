Tragedia w Lubelskiem. Nie żyje 39-latka, jej dziecko trafiło do szpitala

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w piątek po południu na drodze krajowej nr 48 w miejscowości Sierskowola w powiecie ryckim w gminie Ryki. Kierująca volkswagenem 39-letnia kobieta uderzyła w drzewo.

Jak poinformowała rycka policja, kobieta nie przeżyła wypadku. Jadące z nią jej 4-letnie dziecko trafiło do szpitala.

Nie jest dokładnie znana okoliczność zdarzenia. „Na miejscu pracują służby ratunkowe, które ustalają okoliczności i przyczyny zdarzenia” – przekazała policja.

W związku z wypadkiem zablokowana została droga, a utrudnienia potrwać mogą do późnych godzin wieczornych. „Służby kierują na wyznaczone objazdy na drogach lokalnych. Apelujemy o ostrożność” – napisała rycka policja.

Dwie tragedie w Lubelskiem jednego dnia

To kolejna tragedia w województwie lubelskim, do której doszło w piątek, 13 grudnia. W nocy doszło do pożaru w Idalinie, gdzie zapalił się drewniano-murowany dom jednorodzinny. W wyniku zdarzenia zginęła trójka dzieci oraz ich ojciec.

– Ogień wybuchł około północy. W akcji uczestniczyło 70 ratowników z Opola Lubelskiego i Kraśnika oraz okoliczne jednostki OSP – mówił w rozmowie z portalem Radio Lublin rzecznik opolskich strażaków kpt. Rafał Dobraczyński.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego. Po dojeździe pierwszego zastępu okazało się, że cały budynek został objęty pożarem. Z informacji świadków, rodziny wynikało, że w budynku mogą się znajdować cztery osoby. To niestety okazało się prawdą – mówił strażak.

