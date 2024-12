Zełenski jeszcze dziś spotka się z Tuskiem. Podano miejsce

Do spotkania prezydenta Ukrainy z polskim premierem ma dojść we Lwowie.

Spotkanie Zełenski – Tusk we Lwowie. Zdradzono temat

– Odbyłem już rozmowy z kanclerzem Niemiec, z kanclerzem Austrii, dziś spotkam się tu we Lwowie z premierem Polski Donaldem Tuskiem w sprawie pracy nowego ministerstwa (Ministerstwa Jedności Narodowej) i wsparcia dla Ukraińców za granicą – powiedział we wtorek 17 grudnia Wołodymyr Zełenski na Ogólnoukraińskim Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. – Pamiętamy o Ukraińcach za granicą. Zaczęliśmy systematyzować pracę państwa z Ukraińcami w innych krajach. Ministerstwo Jedności Narodowej zostało utworzone w celu wzmocnienia wszelkich więzi między Ukrainą a wszystkimi naszymi rodakami za granicą. Dotyczy to wszystkich fal migracji Ukraińców, diaspor i naszych społeczności, które wzrosły z powodu tej wojny – mówił ukraiński prezydent.

Z kolei w środę 18 grudnia Wołodymyr Zełenski ma pojawić się w Brukseli, gdzie ma być omawiane wsparcie dla Ukrainy w związku z wojną. Jak informuje agencja Reutera, prezydent Ukrainy weźmie udział w spotkaniu z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, NATO i Unii Europejskiej.

Telefoniczna rozmowa Zełenski–Tusk

Kilka dni temu, 10 grudnia odbyła się z kolei rozmowa telefoniczna pomiędzy Tuskiem i Zełenskim.

– Podziękowałem mu za niezachwiane wsparcie przyjaznej [Ukrainie – red.] Polski i wdrożenie nowego pakietu pomocy wojskowej – przekazał po niej ukraiński prezydent.

W trakcie rozmowy miała być również poruszona kwestia integracji europejskiej i przyszłych wizyt. Zełenski ujawnił, że omówił z Tuskiem postępy Ukrainy na ścieżce integracji europejskiej, a także priorytety sześciomiesięcznej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczyna się w styczniu. „Uzgodniliśmy, że w najbliższej przyszłości wymienimy się wizytami, aby lepiej koordynować nasze wspólne działania” – zapowiedział Zełenski.

