Zachodni żołnierze w Ukrainie. Premier: Chcę przeciąć spekulacje

Prezydent Francji przebywa z wizytą w Polsce. Emmanuel Macron i Donald Tusk podczas oświadczenia dla mediów zabrali głos ws. Ukrainy. Szef polskiego rządu zaznaczył, że nasz kraj razem z Francją stoi po tej samej stronie ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę i rozmów pokojowych. Tusk poinformował francuskiego przywódcę o swoich rozmowach ze skandynawskimi i bałtyckimi partnerami.

– Mamy absolutnie jednoznaczne stanowisko, że Ukraina musi być obecna przy wszystkich rozmowach i każda propozycja pokoju musi być akceptowana także przez naszych przyjaciół w Kijowie. Chcę także skorzystać z tej okazji i przeciąć spekulacje na temat potencjalnej obecności wojsk tego czy innego kraju w Ukrainie po osiągnięciu rozejmu, zawieszenia broni czy pokoju – powiedział premier.

Donald Tusk: Polska ponosi największe ciężary ze wszystkich państw UE w związku z wojną w Ukrainie

– Będziemy współpracowali z Francją nad rozwiązaniami, które przede wszystkim zabezpieczą Europę, ale także Ukrainę przed wznowieniem konfliktu, jeśli uda się osiągnąć porozumienie co do rozejmu i ewentualnie pokoju. Polska ponosi największe ciężary ze wszystkich państw europejskich w związku z wojną w Ukrainie. Są to ciężary różnego typu. W tym zaangażowanie w pomoc militarną i zaangażowanie finansowe – dodał Tusk.

– Chciałbym złożyć hołd temu, jak ważną rolę odgrywa Polska od samego początku napastniczej wojny Rosji. Rola Polski w zakresie wsparcia wojskowego, platformy logistycznej, pomocy humanitarnej przyjmowania uchodźców itd. jest naprawdę ogromna. We Francji wszyscy zdają sobie sprawę z tego jak wielki jest to ciężar i jakie są tego konsekwencje – zaczął Macron.

Emmanuel Macron: Nie będzie pokoju na Ukrainie bez Ukraińców, to oni muszą negocjować

Prezydent Francji zaznaczył, że oba kraje „chcą oczywiście wspierać Ukrainę w tym ważnym etapie, kiedy nadal trwają ataki rosyjskie”. – Mamy również wspólny punkt widzenia co do przyszłości. Jedynie trwały pokój jest pokojem możliwym. To musi być pokój wynegocjowany przez Ukraińców i zapewniający im trwałe gwarancje bezpieczeństwa. Mówimy jednym głosem, że nie będzie pokoju na Ukrainie bez Ukraińców, to oni muszą negocjować – zakończył Macron.

