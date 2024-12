Tusk z wymownym wpisem. „Zrozumiałe dla każdego patrioty”

Donald Tusk poinformował w środę, że TVN i Polsat zostaną wpisane na listę firm objętych ochroną. – Przyjmiemy to rozporządzenie w przyszłym tygodniu, tak żeby przeciąć wszelkie spekulacje – powiedział polski premier.

– Podjąłem decyzję, aby rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli uzupełnić listę firm, które znajdują się w tym rozporządzeniu, także o stacje telewizyjne TVN i Polsat. Zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie na przykład przed agresywnym i niebezpiecznym z punktu widzenia interesów państwa polskiego przejęciem – kontynuował Tusk podczas oświadczenia dla mediów z premierem Estonii Kristenem Michalem.

Sprawa TVN i Polsatu. Premier komentuje

Decyzja ta wywołała oburzenie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. W sieci zawrzało. Tusk jeszcze tego samego dnia wieczorem pokusił się o komentarz.

„Ochrona polskich mediów przed rosyjskim wrogim przejęciem wydaje się być oczywistą potrzebą chwili. To zrozumiałe dla każdego patrioty” – napisał na portalu X.

„Dlaczego więc politycy PiS wpadli w taką furię po ogłoszeniu tej decyzji? Zgadujcie” – dodał premier.

Premier komentuje decyzję ws. TVN i Polsatu. Sebastian Kaleta: Działania przestępcze

Szefowi polskiego rządu postanowił odpowiedzieć między innymi Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości.

„Gdyby chciał pan bronić rynku medialnego przed Rosją, to zgłosiłby pan projekt ustawy do Sejmu. Tylko Sejm mógłby upoważnić kogokolwiek do takiej decyzji, bo dzisiaj prawo na to nie pozwala. A tak, działa pan bezprawnie, w prywatnym interesie, by TVN dalej był Tusk Vision Network. Czyli są to działania przestępcze” – ocenił poseł.

Jak dodał, „de facto działa pan jak w putinowskiej satrapii”.

„Jako, że te działania są rozpaczliwe i ordynarnie łamią prawo może się okazać, że będą także nieskuteczne” – czytamy we wpisie Kalety.

