Tusk o przyszłości TVN i Polsatu. Podjął ważną decyzję

Donald Tusk podczas oświadczenia dla mediów z premierem Estonii Kristenem Michalem poinformował, że „zostaną podjęte działania w celu ochrony państw, w tym UE, przed próbą przejęcia czy ingerowania w pracę mediów”. – Podjąłem decyzję, ona będzie miała kształt rozporządzenia Rady Ministrów. Przyjmiemy to rozporządzenie w przyszłym tygodniu, tak żeby przeciąć wszelkie spekulacje – powiedział szef polskiego rządu.

– Podjąłem decyzję, aby rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli uzupełnić listę firm, które znajdują się w tym rozporządzeniu, także o stacje telewizyjne TVN i Polsat. Zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie na przykład przed agresywnym i niebezpiecznym z punktu widzenia interesów państwa polskiego przejęciem – kontynuował Tusk.

Donald Tusk o rosyjskiej akcji Portal Combat. „Zainteresowanie ewentualnym przejęciem mediów”

– Chcę potwierdzić te plotki czy pogłoski o tym, że ze Wschodu czy na Wschodzie odnajdujemy zainteresowanych ewentualnym przejęciem mediów albo wpływaniem na prace mediów w Polsce. Także w kontekście tej akcji, o której wspomniałem – Portal Combat – ta sprawa jest bardzo poważna – dodał polski premier.

Tusk wcześniej mówił, że „pierwszymi państwami na liście do zaatakowania przez zorganizowane grupy i narzędzia w ramach operacji Portal Combat była niestety Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Hiszpania”. Po kilku miesiącach dołączono do tego kolejnych 14 państw europejskich. Według szefa polskiego rządu „mamy do czynienia między innymi z bardzo skomplikowanymi i agresywnymi wersjami ingerowania w nasze życie poprzez narzędzia cybernetyczne”.

