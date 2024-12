Święta po traumie, apel do minister Leszczyny i Olechowski o praworządności. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Święta po traumie”. – Święta kojarzą nam się z choinką i prezentami, ale sama ich idea jest bardzo trudna. To opowieść o ludziach, których nikt nigdzie nie chciał wpuścić, a dziecko przyszło na świat w stajence. Dlatego to doskonały czas na to, aby zastanowić się, czy wokół nas są osoby potrzebujące – radzi dr Magdalena Skotnicka-Chaberek w rozmowie z Magdaleną Frindt.

„To nie jest lincz”. – Wiedziałem, że to nie będzie rząd błyskawicznych decyzji. Wybierałem kogoś, kto stawia sobie za punkt honoru przywrócenie praworządności w Polsce i to się dzieje – mówi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Andrzej Olechowski.

„Zamiast do Mikołaja piszę do Leszczyny”. Dziś w Polsce niezbędna jest dyskusja na temat komunikacji na linii lekarz-pacjent, empatii i o tym, jak o nią walczyć. Błagam, nie zapominajmy o tym lecząc inne choroby toczące cały system – apeluje Paulina Socha-Jakubowska.

„Synek o najpiękniejszych oczach”. Poruszająca rozmowa Pauliny Sochy-Jakubowskiej z Anitą Demianowicz – mamą, która przed dwoma miesiącami pożegnała niespełna dwuletniego synka, Noaszka.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Kandydatka z łapanki”. Magdalena Biejat w kampanii nie będzie miała łatwo, bo różne sploty okoliczności będą ją raczej ciągnęły w dół, a nie pchały do góry – analizuje Eliza Olczyk.

„Czarna seria Wieczorka”. Minister nauki jest pierwszym członkiem rządu wyrzuconym z powodu licznych wpadek. Koledzy z partii walczyli o niego, ale irytacja premiera przeważyła – pisze Eliza Olczyk.

„Życie w zawieszeniu”. W 2024 r. ponad 13 tys. ludzi zniknęło nagle z życia swoich bliskich. – Zwykle nie ma jednego powodu ucieczki, one się na siebie nakładają – tłumaczy Magdalenie Frindt Agata Nowacka z ITAKI.

„Jestem psychoterapeutą z ciekawości”. Wojtek Jagielski, wzięty dziennikarz i prezenter telewizyjny, został psychoterapeutą i seksuologiem. – Nie robię tego dla zysków – zastrzega w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz.

„Świdermajer w ogniu”. Gdy dochodzi do pożaru, w Otwocku słychać pytania, czy to kolejne „deweloperskie czyszczenie”. – Mam wrażenie, że spaliło się wszystko, co mogło się spalić – słyszymy w mieście. Więcej w reportażu Piotra Barejki.

„Pożyczkowe mity”. Dr hab. Waldemar Rogowski z BIK wyjaśnia Piotrowi Barejce, czy zadłużenie Polaków powinno niepokoić i jak wypadamy na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Wnioski są optymistyczne.

„Oswajanie Mercosur”. Ursula von der Leyen uznała, że umowa Mercosur będzie idealnym lewarem na wypadek wojny handlowej UE z Ameryką Trumpa. Europa jej nie wierzy – pisze Jakub Mielnik.

„Pomnik niedoskonałości”. – W Niemczech samozadowolenie pani kanclerz wzbudziło wielką irytację – komentuje dla Krystyny Romanowskiej reakcje na autobiografię Angeli Merkel publicystka Urszula Ptak.

„Wyspa wiecznych świąt”. Czy obchodzenie świąt Bożego Narodzenia jest możliwe na wyspie zdominowanej przez hinduizm? Europejskie akcenty świąteczne docierają nawet tam. O życiu na Bali z mieszkającą tam od lat Pauliną Wilkiewicz rozmawia Paulina Kopeć.

„Jak obronić Dickensa”. – Jeśli chcemy, żeby klasyczne historie wciąż żyły, musimy opowiedzieć je na nowo – mówi w wywiadzie Pauliny Zaborowskiej Szymon Jachimek, autor książki „Opowieść wigilijna. Wrzeszcz”.

