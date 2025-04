Kiedy w Wielkanoc trzeba iść do kościoła? Rozwiewamy wątpliwości

W 2025 roku Wielkanoc wypada stosunkowo późno. Najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym będziemy obchodzić w niedzielę 20 kwietnia. Poprzedzi je Triduum Paschalne.

Triduum Paschalne. Kiedy trzeba iść do kościoła?

Triduum Paschalne rozpocznie się w Wielki Czwartek (17 kwietnia). Tego dnia w kościołach katolickich na całym świecie odprawiana jest tylko jedna msza święta – Msza Wieczerzy Pańskiej upamiętniająca Ostatnią Wieczerzę Pańską. Podczas nabożeństwa kapłani symbolicznie obmywają nogi 12 mężczyzn. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego oraz wytycznymi Episkopatu Polski wierni nie mają obowiązku uczestnictwa we mszy świętej.

Obowiązkowe nie jest także uczestniczenie w uroczystościach z okazji Wielkiego Piątku (18 kwietnia). W drugim dniu Triduum Paschalnego organizowane są drogi krzyżowe, które mają upamiętnić dzień ukrzyżowania i śmierci Jezusa. Tego dnia w kościołach nie są odprawiane żadne msze święte. Wierni powinni natomiast – w zależności od wieku – przestrzegać postu jakościowego oraz ilościowego.

Triduum Paschalne kończy Wielka Sobota (19 kwietnia), kiedy to również w kościołach nie odprawia się nabożeństw. Zgodnie z tradycją jest to dzień święcenia pokarmów wielkanocnych.

Wielkanoc 2025. Czy trzeba iść do kościoła?

W myśl przepisów prawa kanonicznego wierni mają obowiązek uczestniczyć w wielkanocnej mszy świętej w niedzielę. Zgodnie z kodeksem w drugi dzień świąt – czyli w wielkanocny poniedziałek – nie ma obowiązku pójścia do kościoła.

Tym samym brak uczestnictwa we mszy świętej nie będzie skutkować popełnieniem grzechu ciężkiego. W 2003 roku polski Episkopat wystosował jednak specjalny list, w którym zachęcono wiernych do udziału w nabożeństwach. „Chociaż nie jest to święto nakazane, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii” - czytamy.

