Alarmujące dane o długach Polaków. „To mógłby być sygnał ostrzegawczy”

Piotr Barejka, „Wprost”: Ile długów mają Polacy?

Dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK: Polskie gospodarstwa domowe mają do spłaty z tytułu kredytów bankowych i pożyczek pozabankowych ponad 758 miliardów złotych. Poziom ukredytowienia, czyli liczba dorosłych Polaków, którzy spłacają zadłużenie, oscyluje wokół 48 procent. Z tej puli prawie 70 procent stanowią kredyty mieszkaniowe, około 23 procent kredyty gotówkowe, niecałe 4 procent to kredyty ratalne, a pożyczki pozabankowe to zaledwie 1,2 procent.

Widzi pan powody do niepokoju?

Liczbę i wartość kredytów powinniśmy porównywać z poziomem naszych wynagrodzeń oraz PKB. Rok do roku pensje w Polsce wzrosły o 10 procent, dzięki czemu Polacy posiadają coraz wyższą zdolność kredytową, jednocześnie rośnie PKB, stopa bezrobocia jest jedną z najniższych w UE, a prognozy na przyszłość są optymistyczne.

Obawiałbym się, gdybyśmy mieli wysoką dynamikę wzrostu zadłużenia, a jednocześnie spadające wynagrodzenia. To mógłby być sygnał ostrzegawczy.

Jeszcze niedawno relacja kredytów do depozytów wynosiła w Polsce 90 procent, dzisiaj jest to 61 procent. To jeden z najniższych poziomów wśród krajów Unii Europejskiej. W 2016 roku udział kredytów mieszkaniowych w tej statystyce to było 22 procent, obecnie to około 16 procent. Kredyty konsumpcyjne to było 9 procent, dzisiaj mamy 6 procent. Czyli nominalny wzrost PKB był dużo wyższy niż wzrost zadłużenia. Nasze depozyty są o wyższe od zaciągniętych kredytów, widać to również w rosnących oszczędnościach Polaków.

Czytaj też:

„Bandycka sztuczka” firmy pożyczkowej. Spłaciła wszystko, ale do drzwi zapukał komornik. „Nie ma jak z tego wybrnąć”

Z ostatniego raportu BIK wynika jednak, że w październiku 2024 roku Polacy zaciągnęli o ponad 30 procent więcej pożyczek gotówkowych niż rok wcześniej, a ich wartość była o ponad 44 procent wyższa. To rozpoczęło dyskusję, w której pojawiał się argument, że Polacy biorą „chwilówki”, bo nie starcza im do pierwszego.

Trzeba pamiętać, że w tym sektorze mamy dwa główne produkty, czyli pożyczki gotówkowe i celowe. W pożyczkach gotówkowych zadłużenie wynosi 6,7 miliarda złotych, zaś w celowych 2,2 miliarda. W okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2024 roku firmy udzieliły pożyczek gotówkowych na kwotę ponad 13,6 miliardów, a celowych na około 5,5 miliarda. Te pierwsze mogą służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb, ale jak popatrzymy na statystyki, widzimy również pożyczki udzielane na dłużej niż rok i na wysokie kwoty, w tym przypadku te pożyczki są bardzo zbliżone w swojej istocie do kredytów gotówkowych.

To fakt, że wzrosła liczba osób korzystających z pożyczek pozabankowych, tylko tutaj jest duże „ale”.

Jakie?

Dopiero od maja 2023 roku wszystkie firmy pożyczkowe, które działają na polskim rynku i są pod kuratelą UKNF, są zobowiązane współpracować z BIK-iem w zakresie zasilania, czyli raportowania o udzielonych pożyczkach, ale mogą również korzystać z raportów na temat zadłużenia klientów. Dlatego mamy ten obraz wciąż niejednoznaczny. Dopiero w 2025 roku będziemy mogli porównywać się do 2024 roku, który był pierwszym pełnym rokiem raportowania.

Czytaj też:

Rekordowe zyski polskich banków. Oto 11 gigantów

Znamy wiele historii, w których „chwilówki” były początkiem problemów. Wzięta od ręki pożyczka, potem problem z jej spłatą, kolejna pożyczka na spłatę poprzedniej i tak dalej. Jak poważny jest to problem?

Przede wszystkim samo branie kredytów i pożyczek nie jest niczym złym. Cały rozwój świata oparty jest na długu, nasz deficyt budżetowy też jest finansowany z obligacji, czyli z długu, przedsiębiorstwa emitują dług dla rozwoju, gospodarstwa domowe również. Trzeba tylko pamiętać, żeby zadłużać się w sposób odpowiedzialny, sprawdzając możliwości spłaty kredytu. Ja sam jestem dłużnikiem, mam kilka kredytów i czuję się z tym dobrze, bo kredyty pozwoliły spełnić mi kilka marzeń.

Oczywiście, odpowiedzialność musi leżeć po obu stronach. To oznacza, że również pożyczkodawcy powinni monitorować, ile zobowiązań do spłaty posiadają pożyczkobiorcy. Na firmach pożyczkowych ciągle ciąży duży poziom stygmatyzacji, jednak obecnie są one sprofesjonalizowanymi uczestnikami rynku finansowego, mają zaawansowane modele zarządzania ryzykiem, oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, korzystają również z raportów BIK. To sprawiło, że stały się bardzo odpowiedzialne w zakresie udzielanych pożyczek, co widać między innymi w porównaniu poziomu szkodowości na przestrzeni ostatnich lat.

Na koniec 2022 roku poziom przeterminowania pożyczek pozabankowych wynosił nawet około 43 procent, dzisiaj jest na poziomie 19 procent. To ogromny spadek. W okresie od października 2023 do października 2024 przeterminowanie spadło o około 5 punktów procentowych.

Patrząc szerzej, Polacy długów mają coraz więcej, czy jednak mniej?

Łącznie z kredytów korzysta około 15 milionów Polaków, to jest o 5 procent mniej niż w 2019 roku. Oczywiście, trzeba tu również wziąć pod uwagę czynniki związane z depopulacją. Widzimy jednak istotny spadek w kredytach gotówkowych, o prawie milion osób, mamy spadki w zadłużeniu kart kredytowych, z drugiej strony mamy wzrost w kredytach ratalnych. Wynika to z faktu, że na rynku nadal oferowane są kredyty na 0 procent RRSO, a do tego dochodzą odroczone płatności – czyli BNPL – zamienione na kredyty ratalne.

Jak wypadamy na tle innych europejskich krajów?

Relacja kredytów dla gospodarstw domowych do PKB, co jest powszechnie uznawaną na świecie miarą, pokazuje, że Polska jest na poziomie 21,2 procent. I jesteśmy prawie na samym końcu wśród krajów Unii Europejskiej. Za nami jest Grecja, około 19 procent, i Litwa – około 9 procent. Ale są takie kraje, jak na przykład Finlandia, gdzie zadłużenie to prawie 95 procent, Hiszpania ma 85 procent, Niderlandy ponad 81 procent.

Z czego to wynika?

Przede wszystkim w tych krajach jest dużo niższy poziom stóp procentowych. Obecnie w Polsce, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, mamy najwyższy poziom stóp w Europie, po Serbii. Cena pożyczonego pieniądza jest więc tam dużo niższa niż u nas.

Myślę, że rolę gra też aspekt kulturowy, który widzimy nawet na mapie Polski. To znaczy północna i zachodnia część kraju zadłuża się bardziej, częściej korzysta z kredytów, południowa i wschodnia Polska istotnie mniej. Choć trzeba pamiętać, że można pożyczać z różnych źródeł, a południowa i wschodnia Polska częściej zadłuża się u rodziny.

Czytaj też:

Oferował „pożyczki” dla zadłużonych. Nagle stwierdził, że jest „elektrykiem”

W Polsce jednak dług czy dłużnik kojarzą się raczej pejoratywnie, pokutuje u nas myślenie, że jak ktoś bierze kredyt, to ma problemy. Ale tak nie jest. W krajach zachodnich, gdzie gospodarka rynkowa działa od setek lat, społeczeństwo nauczyło się świadomego i bezpiecznego korzystania z pożyczonych środków. Ktoś czuje się na tyle pewnie co do swoich dochodów, że nie chce czekać, aż zaoszczędzi na zakup samochodu czy pralki, więc konsumuje swoje przyszłe dochody.