Palikot spędzi święta w domu? „Czas jest krótki, mobilizujący, ale zebranie pieniędzy jest możliwe”

Janusz Palikot przebywa w areszcie i pozostanie tam do 1 stycznia 2025 r., chyba że do 26 grudnia 2024 r. zostanie wpłacone dwa miliony poręczenia majątkowego. Mec. Andrzej Malicki wyjaśnił w rozmowie z „Faktem”, że ta kwota „jest w zasięgu” rodziny. Prawnik zauważył, że „czas jest krótki, mobilizujący, ale zebranie pieniędzy jest możliwe”. Już raz udało się zebrać milion, ale sąd wówczas odstąpił od poręczenia.

– Dlatego teraz mogą zebrać drugi. My jako obrońcy zrobiliśmy wszystko – zaznaczył obrońca Palikota. Mec. Malicki ujawnił, że jego klient „nie przyznaje się do winy i uważa, że jest to manipulacja”. – Twierdzi, że było ryzyko gospodarcze, że byłby w stanie zrealizować swoje plany. W folderach zapewnił o możliwości niepowodzenia. Każdy traktuje inwestycje jako coś pewnego, jednak ten, kto przynajmniej prowadził kiosk, wie, że ryzyko gospodarcze występuje i może nie zarobić – mówił.

Prawnik kontynuował, że „prawie trzymiesięczny pobyt w areszcie jest bezsprzecznie dołujący i kryzysy czasami występują”. – Niemniej chęć działania, wyjaśniania, odpowiadania na pytania i tłumaczenia jest aktualna po stronie pana Palikota – podkreślił mec. Malicki.

Prokuratura złoży wniosek o przedłużenie aresztu tymczasowego?

Jeśli kaucja zostałaby wpłacona, to Palikot w ramach dozoru będzie musiał w każdy poniedziałek i czwartek stawiać się w komisariacie policji. Będzie również posiadał zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób ze współpodejrzanymi oraz świadkami występującymi w prowadzonym postępowaniu karnym. Polska Agencja Prasowa podała kilka dni temu, że prokuratura rozważa z kolei wniosek o przedłużenie aresztu o kolejne trzy miesiące.

