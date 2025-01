Sum gigant z Jeziora Mietkowskiego. Takiej ryby nie widziałeś

Adrian wraz z dziewczyną Darią oraz dwoma znajomymi – kuzynem Danielem i kolegą Bogdanem – rozbili obozowisko nad Jeziorem Mietkowskim. Wędkarska zasiadka rozpoczęła się od poszukiwań odpowiedniego żywca. Jak mówi Adrian:

„Największym problemem było złowienie sensownego żywca, w końcu jednak poustawialiśmy zestawy na okolicznych płyciznach”.

Pierwsze branie nastąpiło dopiero dwa dni później, wieczorem. Na przynętę skusił się sum mierzący 120 cm. Jednak prawdziwa kulminacja wydarzeń miała dopiero nadejść.

Kluczowym momentem okazała się noc, kiedy Adrian złowił suma o długości 160 cm, a następnie zaczął przygotowania na kolejne brania. Problemy z brakiem żywca nie ułatwiały sytuacji. Wędkarzowi udało się jednak zdobyć dużą płoć mierzącą ponad 40 cm, która stała się przynętą dla jeszcze większego przeciwnika.

Niezapomniany poranek: walka z gigantem

Niedzielny poranek przyniósł niezapomniane emocje. Tuż po godzinie 9 na jedynej uzbrojonej wędce nastąpiło atomowe branie. Adrian wspomina:



„Branie było atomowe. Po zacięciu zaczął się siłowy hol, który trwał około 40 minut. Zmagania z sumem dały w kość nie tylko mi, ucierpiał także sprzęt”.

Holowanie ryby zakończyło się sukcesem – do brzegu udało się przyciągnąć gigantycznego suma mierzącego aż 240 cm. Jak podkreśla Adrian, taki wynik to spełnienie jego wieloletnich marzeń.

Rekordowa ryba: wytrwałość popłaca

Sum złowiony przez Adriana Falutę to jeden z największych okazów, jakie udało się złowić w Polsce w ostatnich latach. Jest to dowód na to, że polskie wody stojące, takie jak zbiorniki zaporowe, kryją w sobie prawdziwe giganty. Jezioro Mietkowskie, dzięki swojej różnorodności fauny wodnej, jest doskonałym miejscem do takich połowów.

Wędkarskie rekordy: inspiracja dla innych

Adrian Faluta nie kryje, że na swój sukces pracował latami, spędzając niezliczone godziny nad wodą i doskonaląc swoje techniki. Jego historia jest inspiracją dla innych wędkarzy, którzy marzą o złowieniu życiowej ryby. Jak sam mówi:



„Zdaję sobie sprawę, jak ciężko będzie pobić ten rekord, ale na pewno będę próbował aż do skutku”.

Jezioro Mietkowskie: miejsce pełne możliwości

Jezioro Mietkowskie, jako popularne łowisko, jest regularnie odwiedzane przez pasjonatów wędkarstwa z całej Polski. Dzięki zróżnicowanemu środowisku wodnemu oraz bogactwu ryb, takich jak sumy, sandacze czy szczupaki, oferuje niezapomniane przeżycia. Wydarzenie z sierpnia 2024 roku tylko potwierdza, że miejsce to skrywa wiele tajemnic i niespodzianek dla wytrwałych.

Czytaj też:

Wędkarz z Piły złowił ogromnego szczupaka. „Paszcza wielkości małego wiadra”Czytaj też:

Ceny biją rekordy. Tak kategoria produktów drożeje najsybciej