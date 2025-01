Stanowczo odpowiedział na zarzuty Kaczyńskiego. Wystarczyło jedno zdanie

Prof. Antoni Dudek krytycznie postrzega kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Ekspert zna kandydata od lat, ponieważ był recenzentem jego pracy doktorskiej a dodatkowo obaj panowie współpracowali ze sobą w IPN. W podcaście „Prawo do niuansu” Kultury Liberalnej politolog ocenił, że prezes IPN jest zdecydowanie groźniejszy dla osób o lewicowych i liberalnych poglądach niż obecny prezydent.

Prof. Dudek o Nawrockim: To jest człowiek niezwykle niebezpieczny

– To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od 30 ponad lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością – komentował. Poproszony o szczegóły wyjaśnił, że jego zdaniem Karol Nawrocki będzie zdolny do działań w roli prezydenta, do których żaden z jego poprzedników nie był zdolny.

W rozmowie z Polsat News prof. Antoni Dudek negatywnie odnosił się do metod działania Karola Nawrockiego w roli szefa IPN. - To jest człowiek, który nie ma zahamowań na przykład w egzekwowaniu różnych swoich decyzji, także personalnych – tłumaczył dodając, że „prezes zamienił Instytut Pamięci Narodowej w instytut promocji Nawrockiego”. Według profesora „w dyskusji na temat kandydata wspieranego przez PiS zdecydowanie za dużo uwagi poświęca się temu, co robił zanim stanął na czele IPN, a za mało temu, w jaki sposób zarządza instytucją”.

Prof. Dudek odpowiedział Kaczyńskiemu ws. Nawrockiego

Ocena politologa nie umknęła uwadze Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS komentując krytykę ze strony prof. Dudka powiedział, że „gdy był młody, mylił się bardzo”. – Czytałem o jego wystąpieniach na konferencjach młodzieżówki komunistycznej z 1987 r. czy 1988 r. Każdy rozgarnięty człowiek widział, że komunizm się wtedy już walił w Polsce, ale też i w Związku Sowieckim. Trzeba było wtedy być nie tylko niezbyt moralnym w wymiarze politycznym, ale też bardzo słabo rozgarniętym, żeby coś takiego robić – powiedział.

W odpowiedzi na te słowa, ekspert odparł w „Punkcie widzenia Szubartowicza” w Polsat News, że „kto chce znać jego życiorys, to poleca Wikipedię”. – Tam jest wszystko zgodnie z prawdą. Prezesowi Kaczyńskiemu też polecam, niech mu wydrukują, to będzie precyzyjniejszy w swoich oskarżeniach – dodał.

