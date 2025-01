Prof. Giannopoulos o swojej pracy nad szczepionką przeciwnowotworową

Podczas konferencji "Wizjonerzy Zdrowia" zorganizowanej przez Wprost i NewsMed nagrodę Wizjoner Medycyny Personalizowanej otrzymał prof. Krzysztof Giannopoulos, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów – za działalność naukową, edukacyjną, wspieranie rozwoju diagnostyki, za wkład w poprawę leczenia pacjentów hematoonkologicznych, wkład w rozwój medycyny personalizowanej.

Wielkie wyróżnienie dla cenionego hematologa

– Jest to niewątpliwie wielkie wyróżnienie – przyznał prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji, członek zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.

Profesorowi od lat marzy się wynalezienie leku – szczepionki przeciwnowotworowej. – To są moje zainteresowania od początku pracy naukowej. Rzeczywiście, kiedy byłem tuż po studiach, 20 lat temu, pracowaliśmy nad szczepionką peptydową w obszarze ostrych białaczek szpikowych, szpiczaka plazmocytowego, przewlekłej białaczki limfocytowej – mówił prof. Krzysztof Giannopoulos.

Większe koszty badań klinicznych

Wyniki pierwszych badań – dotyczące leukemii – zostały opublikowane w Nature Publishing Group. – Niestety, od tego czasu sporo się zmieniło. Z jednej strony obserwujemy ogromny postęp, ale z drugiej strony widzimy, że w mniejszym stopniu będzie on dotykał jednostek akademickich. Regulacje, które są związane z wprowadzaniem nowych leków, są bowiem bardzo wymagające. Mamy profesjonalizm w postaci badań klinicznych, to, co my mogliśmy wprowadzać do terapii jako eksperyment medyczny, teraz to już są badania kliniczne, w których koszty są zdecydowanie większe – zauważa profesor. Co udało się do tej pory osiągnąć i jakie są szans na wynalezienie szczepionki przeciwnowotworowej – w serwisie NewsMed.