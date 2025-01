Wpadka w Telewizji Republika. Kaczyński i Rachoń o „zamachu” smoleńskim. Na belce było coś innego

10 stycznia 2025 r., jak co miesiąc, Jarosław Kaczyński razem z przedstawicielami PiS uczcili pamięć Ofiar Tragedii Smoleńskiej i złożyli kwiaty przed Pomnikiem upamiętniającym Śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

Na miejscu zdarzenia był również aktywista Zbigniew Komosa, który regularnie składa wieniec z napisem: „Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski”. Komosa nie został wpuszczony pod pomnik i doszło do szarpaniny oraz przepychanek między protestującymi a policją.

Kaczyński i Rachoń o „zamachu” smoleńskim. Na belce w TV Republika było jednak o „katastrofie”

Demonstranci zakłócali również przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, transmitowała m.in. na żywo Telewizja Republika. O godz. 9.08 na belce pojawiło się zdanie: „Bojówki Tuska zakłócają uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej”.

– Ten sam człowiek, który bodajże wczoraj mówił, że polska tradycja to tradycja szacunku dla zmarłych, szacunku, który jest wyrażany w różnego rodzaju aktach ze strony rodzin, przyjaciół tych, którzy jakoś w ten czy inny sposób utożsamiają się z tymi, którzy odeszli, którzy padli ofiarą różnego rodzaju działań, które prowadzą do śmierci, którzy w tym wypadku padli ofiarą zamachu smoleńskiego zorganizowanego przez ludzi Putina – mówił jednak Kaczyński.

Poprawiono belkę. Najpierw było o „katastrofie”, potem o „zamachu”

Tuż po wystąpieniu lidera PiS wrócono do studia, gdzie trwał program „Jedziemy”. Widzowie mogli zobaczyć podzielony ekran i to, co działo się w Warszawie na pl. Piłsudskiego. Michał Rachoń zapewnił, że Telewizja Republika będzie pokazywać to, co dzieje się pod pomnikiem „zamachu” smoleńskiego. Na belce wciąż informowano jednak o „katastrofie smoleńskiej”. O godz. 9:20 belkę zmieniono na „ataki reżimu Tuska na wolne media”. Po czterech minutach wróciła jednak poprzednia belka, ale tym razem było już o „zamachu smoleńskim”.

