Jerzy Owsiak dostaje kolejne groźby. Ujawnił treść skandalicznych wiadomości

Jerzy Owsiak w mediach społecznościowych przytoczył treść kolejnych gróźb, które otrzymuje. „Krócej być nie może. »Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb«. To internetowy wpis z wczoraj. No, moi Drodzy, rozkręca się nieźle, mówię Wam” – napisał szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

„Hej, Telewizja Republika, czujecie co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: »100 tysięcy za zabicie Owsiaka«. Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję” – napisał Owsiak.

Jerzy Owsiak dostaje groźby. „Bardzo konkretne”

To nie pierwszy raz, kiedy szef WOŚP informuje o tym, że otrzymuje groźby. „Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło” – napisał Jerzy Owsiak na Facebooku.

W tym przypadku sprawa również została zgłoszona odpowiednim służbom. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem Owsiaka. 71-latek przyznał się zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia i wyraził ubolewanie.

Głos w sprawie nienawistnych komentarzy kierowanych do Jerzego Owsiaka zabrał m.in. Krzysztof Gawkowski. – Jestem bardzo dumny z tego, jak zachował się Jerzy Owsiak. Bo to pokazuje, że nie ma żadnej tolerancji dla hejtu, żadnej tolerancji dla ludzi, którzy to robią, ale i konsekwencje powinny być mocne, a na pewno w przypadku Telewizji Republika, bo takie zachowania wprost wskazują, że powinniśmy mówić o cofnięciu koncesji – ocenił Gawkowski w programie „Jeden na jeden” na antenie TVN24. – Osoba, która szczuła i wygłaszała groźby w stosunku do Jurka Owsiaka powiedziała, że była zainspirowana tym, co usłyszała w Telewizji Republika – dodał minister cyfryzacji.

