Zaginięcie Karoliny Wróbel. Policja aresztowała 24-latka

Policja zatrzymała 24-letniego Patryka B. w związku z zaginięciem Karoliny Wróbel – podała Wirtualna Polska. Kontakt z kobietą urwał się 3 stycznia 2025 r. Tego dnia wyszła z domu w Czechowicach-Dziedzicach i do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszania, nie skontaktowała się też z rodziną.

Zaginęła Karolina Wróbel. Nowe informacje w sprawie

Z ustaleń wp.pl wynika, że zatrzymany mężczyzna od niedawna wynajmował pokój w mieszkaniu Karoliny i jej brata. Jak poinformował nieoficjalnie wspomniany portal, policja ma zakładać, że „wyszedł z mieszkania za Karoliną w dniu jej zaginięcia”. „Śledczy są przekonani, że to on widział ją jako ostatni. W rozmowie z jednym ze znajomych miał powiedzieć, że udusił 24-latkę, a jej ciało wrzucił do wody” – czytamy dalej.

Do sprawy odniósł się oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. – Patryk B. został aresztowany w poniedziałek rano na okres trzech miesięcy. Dalsze informacje w sprawie będzie udzielać prokuratura. My dzisiaj koncentrujemy się na poszukiwaniach. Będzie po raz kolejny sprawdzany staw w rejonie południowym – zapowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską st. sierż. Sławomir Kocur.

Trwają poszukiwania Karoliny Wróbel. Apel policji

Karolina Wróbel ma ok. 167 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ma włosy w kolorze ciemnego blondu do ramion, brązowe oczy i tatuaż na prawej ręce w okolicy nadgarstka od zewnętrznej strony w postaci dwóch szlaczków przypominających odwrócone V. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę z kapturem obszytym jasnobrązowym futrem, szalik koloru jasnoróżowego, czarne leginsy z różowymi wzorami i czarne buty zimowe.

Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 1 tel. 47 857 08 10 lub kontakt z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej tel. 857 12 55.

Czytaj też:

13 tys. historii czeka na ciąg dalszy. Tak szuka się zaginionych w Polsce. „Życie w zawieszeniu przysparza wiele cierpienia”Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Beaty Klimek. Były policjant mówi o trzech wariantach