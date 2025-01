Ogromne utrudnienia w Warszawie. Wszystko przez tramwaje

We wtorek 14 stycznia w Warszawie doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Wydarzenie miało miejsce na przystanku Metro Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich w kierunku centrum.

Zderzenie tramwajów w Warszawie. Dwie osoby ranne

W wypadku brały udział tramwaje linii 10 i 26. Jeden z nich najechał na drugi skład, stojący na przystanku. Jak podaje portal TVN Warszawa, do dwóch pasażerek zadysponowano zespoły ratownictwa medycznego, a po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu poszkodowane trafiły do szpitala na dalsze badania.

– Po przyjeździe nadzoru ruchu dwie osoby zgłosiły dolegliwości bólowe. Wezwane zostało pogotowie ratunkowe i policja. Wyjaśniane są przyczyny zdarzenia – poinformował rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Z powodu wypadku tramwaje linii 10, 11 i 26 skierowano na objazdy. Linie 10 i 11 w kierunku os. Górczewska, Nowe Bemowo jeżdżą ulicą Wolską do Cmentarza Wolskiego, a linia 26 w kierunku Wiatracznej: Powstańców Śląskich, Radiowa, Dywizjonu 303, Obozowa, Młynarska, al. Solidarności i dalej swoją trasą. Linia 26 w stronę centrum jeździła normalnie. Uruchomiono Uruchomiono także autobusową komunikację zastępczą na trasie: os. Górczewska, Górczewska, Powstańców Śląskich, Połczyńska, Wolska, Cm. Wolski.

Służby zakończyły pracę na miejscu zdarzenia przed godziną 10. Od tej pory ruch tramwajów odbywa się normalnie.

Pechowy wtorek dla tramwajów. Wypadki w trzech miastach

Wypadek tramwajów w Warszawie nie był tego dnia jedynym w Polsce zdarzeniem z udziału tego typu pojazdu szynowego.

Do wykolejenia tramwaju doszło w Bydgoszczy. Na ul. Jagiellońskiej na wysokości dworca PKS tramwaj linii nr 6, który jechał w kierunku wschodnim, wypadł z torów i uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. Ranne zostały trzy osoby, które zostały przewiezione do szpitala.

W wyniku zdarzenia ruch tramwajów linii 3, 4, 5, 6, 8 i 10 w obu kierunkach skierowano na objazd przez tzw. górny taras. Na wyłączonym z ruchu odcinku wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Z kolei we Wrocławiu doszło do poważnej awarii zasilania zajezdni Borek. „W trybie natychmiastowym dwa zespoły pogotowia sieciowego podjęły interwencję, która spowodowała, że napięcie zostało przywrócone tak szybko, jak to było możliwe. Niestety awaria spowodowała ponad 40-minutowe opóźnienie w wyjeździe porannych tramwajów obsługujących linie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 i 23” – podało MPK Wrocław.

