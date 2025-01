W lesie znaleziono ciało młodego mężczyzny. To policjant z Wrocławia

Na zwłoki młodego mężczyzny w powiecie oleśnickim natknięto się w niedzielę 12 stycznia. Zauważyli je przypadkowi spacerowicze, którzy tego dnia wybrali się do lasu.

Dolny Śląsk. Ciało policjanta znaleziono w lesie

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, szybko zidentyfikowali zmarłego. Okazało się, że był to również policjant. 25-latek służył w oddziałach prewencji we Wrocławiu.

— Z przykrością informujemy, że nie żyje jeden z funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. [...] Czynności w tej sprawie prowadzą policyjne komórki kontrolne oraz śledztwo prokuratura — potwierdził w rozmowie z „Gazetą Wrocławską” asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Jak przekazano, wstępne ustalenia nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do śmierci funkcjonariusza. Obok zwłok znaleziono jego pistolet służbowy. Prowadzone pod nadzorem prokuratury śledztwo ma wyjaśnić dokładne okoliczności śmierci mężczyzny.

