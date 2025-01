Zaginął 14-letni Krystian. Wsiadł do pociągu i słuch o nim zaginął

Krystian Słodkiewicz, 14-letni chłopiec, który przebywał w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Towarzystwa „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” w Namysłowie (Opolskie), zaginął. Na czas świąt otrzymał przepustkę, by spędzić ten okres z babcią we Wrocławiu. Po świętach, 6 stycznia, około godziny 18:20, babcia i grupa przyjaciół odprowadzili go na Dworzec Główny we Wrocławiu, skąd o godzinie 18:41 miał wyruszyć pociągiem do Namysłowa.

Krystian wsiadł do pociągu, lecz nigdy nie dotarł do ośrodka ani nie powrócił do domu. Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi.

Miał przy sobie legitymację i telefon. Opublikowano rysopis Krystiana

Zaginiony miał przy sobie legitymację szkolną oraz telefon, który obecnie jest wyłączony. Jego rysopis podano w mediach społecznościowych między innymi na facebookowym profilu „Zaginieni przed laty”. Krystian mierzy 182 centymetrów wzrostu, waży 65 kilogramów, ma piwno-szaro-zielone oczy, czarne, krótkie włosy i wyróżniającą się bliznę na wewnętrznej stronie lewego przedramienia, mierzącą około 12 centymetrów.

W chwili zaginięcia chłopiec był ubrany w czarną pikowaną kurtkę i czarne buty. Prawdopodobnie miał przy sobie dużą, czarną torbę sportową, w której znajdowała się druga para butów i dodatkowe ubrania.

Każdy, kto może posiadać informacje o miejscu pobytu chłopca, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Rakowiec pod numerem 47 871 43 44.

