Policjant o zaginionej Beacie Klimek. „Mówi się, że komuś zależało na zatuszowaniu tego zniknięcia”

Przypomnijmy, że ślad za Beatą Klimek urwał się 7 października 2024 roku. Tego ranka odprowadziła dzieci na autobus szkolny, ale nigdy nie dotarła do pracy. Rodzina zaginionej od początku jest przekonana, że Beata nie mogła dobrowolnie opuścić swoich ukochanych dzieci. Bliscy twierdzą, że kobieta padła ofiarą przestępstwa. Jednym z argumentów na potwierdzenie tej hipotezy jest fakt, że w dniu jej zniknięcia ktoś wyłączył kamery monitoringu w jej domu.

Kobieta była w konflikcie z mężem Janem, którego, według bliskich, się obawiała. Mężczyzna od tamtego czasu ułożył sobie życie z nową kobietą – mającą za sobą kryminalną przeszłość – co jeszcze bardziej podsyca podejrzenia w lokalnej społeczności, że mógł mieć związek z zaginięciem Beaty. On sam jednak konsekwentnie zaprzeczył wszystkim oskarżeniom.

Ktoś próbuje zatuszować zaginięcie Beaty Klimek?

Od dnia zaginięcia służby wielokrotnie przeszukiwały posesję męża zaginionej, ale te działania nie przyniosły przełomowych wyników. Równie bezowocne okazały się przeszukiwania pobliskich zbiorników wodnych.

Policja przyznaje, że sprawa jest bardzo złożona. — Prowadzimy działania, ale właśnie ze względu na to, że jest to mała społeczność, to udzielamy minimum informacji — tłumaczył w rozmowie z Wirtualną Polską jeden z funkcjonariuszy.

Prokuratura nieoficjalnie zwraca uwagę na błędy w prowadzonym śledztwie, które obecnie są analizowane wśród osób zajmujących się sprawą. — Coraz więcej mówi się, że może komuś zależało na zatuszowaniu tego zniknięcia. Nadal nie ma przełomu i wszystko wskazuje na ten moment, że ewentualny proces będzie procesem wyłącznie poszlakowym — dodał rozmówca WP.

Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w rozwiązaniu tej zagadki, proszony jest o kontakt z policją.

