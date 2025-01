Nowe władze TVP będą miały problem? Kurski zawiadamia prokuraturę

Obszerny wpis Jacek Kurski zmieścił w mediach społecznościowych w sobotę po południu. Były prezes TVP zarzuca w nim nowym władzom telewizji publicznej dokonywanie przepłaconych zarzutów, czego dowodem mają być emitowane na antenie środowe mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Kurski wypomina TVP umowę ws. Ligi Mistrzów

Jako przykład takiego meczu Kurski podaje spotkanie między Realem Madryt a RB Salzburg. „Mecz o pietruszkę, emocje jak na rybach, Real pewny, że awansuje, a Salzburg – że już dawno odpadł. Gdy na chwilę włączyłem było już 5:0 dla Królewskich, czyli nuda i mecz którego prawie nikt nie oglądał (0,443 mln)” – czytamy jak we wpisie.

W tym samym momencie rozgrywany był znacznie bardziej liczący się mecz między PSG a Manchesterem City. „Dla kibiców – meczycho, miód, malina, palce lizać stadiony świata. Ale nie dla kibiców TVP. Bo TVP go nie transmitowała. Dlaczego? Bo Tuskowe rympałki Gorgosz i Sygut kupiły, jak podają media, za 13,5 mln euro za sezon od Canal+ mecz... drugiego wyboru kolejki środowej” – pisze Kurski.

„Zakup taki jest absurdem, bo mecze są rozgrywane również we wtorek – stąd w drugim wyborze środy prawie nie ma szans trafić na hit. Tak jest niemal w każdej kolejce” – ocenia były prezes TVP.

Kurski stwierdza, że TVP przykładowo zamiast emitować „polski hit” Barca – Bayern, który za jego czasów obejrzałoby 4 mln widzów, to emituje zmaganie RB Lipsk, które śledziło 0,3 mln widzów. „Czyli Syguty i Gorgosze serwują nam ochłapy zamiast hitów” – czytamy.

TVP przepłaca sześciokrotnie za Ligę Mistrzów?

Do tego, według wyliczeń kurskiego, aktualne władze przepłacają za to sześciokrotnie. Zgodnie z jego wpisem, kiedy on zarządzał publiczną telewizją, ta za sezon Ligi Mistrzów z meczem kolejki pierwszego wyboru płaciła 15 mln euro. W tę cenę wliczały się także pakiety siatkówki reprezentacji Polski mężczyzn i kobiet oraz Liga Europy. „W sumie ok. 200 hitowych meczów przez 6 lat” – ocenia Kurski.

„Porównajmy nasze zakupy z zakupami ludzi Tuska w neoTVP. Jeśli od 15 mln euro za kontent premium sport odjąć pakiet siatkówki wart co najmniej 5-6 mln euro oraz Ligę Europy wartą 1,5- 2 mln euro, to realnie za mecz pierwszego wyboru Ligi Mistrzów UEFA płaciliśmy 7,5 mln euro w sezonie. A Gorgosz i Sygut za g*wniany mecz drugiego wyboru zapłacili 13,5 mln euro!” – stwierdza Kurski.

I dalej. „Na rynku mecz drugiego wyboru ma wartość 30 proc. pierwszego wyboru. Czyli gdyby oni kupowali mecz pierwszego wyboru zapłaciłyby 45 mln euro za sezon czyli…6 razy drożej niż my! Tyle samo przepłacają zatem (sześciokrotnie) za mecz drugiego wyboru” – wylicza.

Kurski zawiadamia prokuraturę ws. nowych władz TVP

W ocenie Kurskiego szyderstwem jest to, że „nieudacznicy, którzy zabili sport TVP, przepłacili za beznadziejny kontent, którzy podejmują inne fatalne decyzje niszczące Telewizję, i którzy sami za doprowadzenie jej na dno” zawiadamiają prokuraturę w sprawie kontraktów sportowych z jego czasów.

Mowa tu o nagłośnionej przez „Wyborczą” sprawie umów zawartych przez TVP za czasów poprzednich rządów z Polsatem, na których to telewizja publiczna stracić miała co najmniej 360 mln złotych.

„Takiej podłości i odwracania ról, mimo że to dziś codzienność, nie można pozostawiać płazem” – pisze Kurski. „Dlatego zawiadamiam prokuraturę o popełnieniu przez likwidatora TVP przestępstwa polegającego na kierowaniu fałszywych zawiadomień, tj. wypełnienia znamion czynu z art. 238 kodeksu karnego” – ogłasza.

Artykuł, z którego Kurski składa zawiadomienie, brzmi: „Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

„Coraz bliższy jest czas, gdy nieudacznicy (sami z zarzutami z oskarżenia publicznego za przekręty finansowe) osądzający nas, którzy o Telewizję dbali i ją rozwijali oraz złodzieje krzyczący Łapaj złodzieja zasiądą na ławie oskarżonych i zostaną rozliczeni za zniszczenie Telewizji Polskiej – stwierdza Kurski.

