Ksiądz z Podkarpacia po raz kolejny wsparł WOŚP. Odprawił mszę z serduszkiem na ornacie

Parafia Ewangelicko-Augsburska (luterańska) w Zielonej Górze zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Proboszcz, ks. Marcin Rayss, całą ofiarę z niedzielnego nabożeństwa przeznaczył na WOŚP.

– Bardzo dziękuję wam za pomoc. Wiem, że was nie trzeba namawiać, bo wiem, że wszyscy czynicie to z serca i chętnie. Bardzo się cieszę, że znowu mogliśmy wziąć udział w tej akcji. Jesteśmy małą społecznością, ale mamy wielkie serca i to jest dowód na to, że można zrobić coś wielkiego, będąc w małej grupie, bo jest siła w tym, że działamy wspólnie – powiedział duchowny TVN24.

Ksiądz przekazał całą tacę na WOŚP

Ks. Rayss proboszczem jest od 2,5 roku, ale jak przyznał, parafia już wcześniej wspierała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak zaznaczono, w tym roku udało się zebrać 1 470 zł. Dodatkowo luteranie stworzyli na plebanii miejsce dla wolontariuszy, gdzie ci „mogli w świąteczno-orkiestrowej atmosferze odpocząć, ogrzać się, posilić i nabrać sił”. Agnieszka Chyrc z Rady Miasta Zielona Góra, oznaczając parafię napisała, że „w puszce znalazło się bez groszy trzy tysiące złotych”.

Całą tacę na WOŚP przekazał również ksiądz Roman Jagiełło – proboszcz niewielkiej, polskokatolickiej parafii pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich w woj. podkarpackim. Duchowny odprawił w niedzielę mszę, miał na ornacie przyklejone serduszko orkiestry.

Ksiądz zagrał z WOŚP. „Leżałem na OIOM-ie i widziałem wszędzie ponaklejane serduszka”

W zbiórkę na Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zaangażowany jest również ks. Kazimierz Klaban z Elbląga. – Kilka lat temu leżałem na oddziale intensywnej terapii i widziałem wtedy, że na tych aparaturach wszędzie ponaklejane są serduszka. I to mnie zainspirowało – wyjaśnił kapłan.

