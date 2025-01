Szczere wyznanie znanego księdza o Owsiaku. „Uważałem Jerzego za oszołoma”

Ksiądz Grzegorz Kramer jest jednym z duchownych, którzy wspierają WOŚP. Jezuita założył e-skarbonkę, na której zebrało ponad 70 tys. zł. „Prośba! Jeśli ktoś decyduje się pomagać przez moje konto, proszę nie róbcie tego z motywacją ‘anty’ komukolwiek. Czyniąc dobro, nie musimy mówić i robić źle, nawet o tych, którzy robią to wobec nas. Intencja (dobra) niesie dobro dalej. Jestem przekonany, że ono jest wtedy jeszcze skuteczniejsze” – zaznaczył ks. Kramer na wstępie.

„Gdy byłem młodszy, uważałem Jerzego za oszołoma. Wkurzał mnie facet biegający w czerwonych spodniach. Gdy, kilkanaście lat temu zacząłem pracować z młodzieżą, ciągle jeszcze będąc ‘anty’, zobaczyłem, że ten biegający i krzyczący koleś ma niesamowitą siłę budowania wspólnoty wolontariackiej, na szeroką skalę. To zmieniło moje podejście i do WOŚP i do Owsiaka” – dodał duchowny już w kolejnym wpisie.

WOŚP 2025. Ks. Grzegorz Kramer o Jerzym Owsiaku. „Mam dla niego wielki szacunek”

Ks. Kramer podkreślił, że „dziś Owsiak, to pan po siedemdziesiątce i dalej biega i krzyczy”. „Chce się mu to robić i robi to z pasją. Mam dla niego wielki szacunek za to, że potrafi porywać ludzi na długi czas do tego, by bezinteresownie pomagać, by tworzyć coś, co daje nadzieję” – kontynuował jezuita. W następnej aktualizacji ks. Kramer zachęcał do dalszych wpłat na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

„Wiem, że wszyscy już mają dość. Niektórzy już się spłukali totalnie z wszystkiego, ale dajmy z siebie jeszcze wszystko, co jest możliwe i zróbmy to dla dzieciaków” – mówił duchowny w nagraniu. Ks. Kramer podsumował, aby „nie bać się być dzisiaj hojnymi ludźmi”. „Pamiętajcie, że gramy dla dzieci z hematologii. Im się to należy” – zakończył jezuita. Zbiórkę ks. Kramera wsparło ponad 1,1 tys. osób.

