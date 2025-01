WOŚP idzie na rekord. Nie przeszkodzili złodzieje puszek

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. W tej chwili licznik zebranych środków wskazuje 178 531 625 zł. Jak co roku, doszło do incydentów związanych z kradzieżą puszek, do których zbierano darowizny. Policja we Wrocławiu zatrzymała podejrzanego, w Warszawie – opublikowała zdjęcia poszukiwanych z prośbą o pomoc.

Zatrzymany we Wrocławiu mężczyzna, zdaniem funkcjonariuszy policji, dokonał kradzieży „szczególnie zuchwałej”, za co grozi wyższy wymiar kary niż w przypadku zwykłej kradzieży – maksymalny to osiem lat. Mężczyzna jest podejrzewany o to, że zabrał z lady sklepu Żabka puszkę z darowiznami na WOŚP i wyniósł ją ze sklepu. 40-latka uwieczniła na taśmie kamera monitoringu. – Policjanci już kilka godzin po otrzymaniu zgłoszenia wytypowali i namierzyli mężczyznę podejrzewanego o ten czyn. Dotarli również do miejsca, gdzie sprawca pozostawił rozerwaną puszkę po pieniądzach – przekazał portalowi tuwroclaw.pl Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Na razie nieznana pozostaje kwota, jaka znajdowała się w skarbonce. WOŚP. Warszawa. Policja prosi o pomoc Warszawscy funkcjonariusze nie ujęli jeszcze sprawców dwóch kradzieży puszek dokonanych w dzielnicy Białołęka. Policja apeluje o pomoc w rozpoznaniu dwóch mężczyzn. Do pierwszej kradzieży doszło 17 stycznia. Puszka została ukradziona z znajdującego się przy ul. Kowalczyka sklepu. Mundurowi poszukują mężczyzny w wieku 30-40 lat. W dniu zdarzenia miał na sobie szare spodnie, musztardową kurtkę, czarne buty i białe rękawiczki. Twarz mężczyzny była zasiniona w okolicy prawego oka oraz miała widoczny zarost. Kilka dni później, 23 stycznia, doszło do kolejnej kradzieży z dyskontu przy ul. Juranda ze Spychowa. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu personaliów 20-letniego mężczyzny o wzroście około 185 cm. Poszukiwany ubrany był w czarne spodnie, biało-granatową kurtkę, szaro-czarne buty oraz czarną czapkę. Na stronie Komendy Rejonowej Policji pojawił się apel o pomoc w znalezieniu mężczyzny. – Wszystkie osoby, które go rozpoznają prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem tel. 47 723 52 20 lub Dyżurnym tel. 47 72 35 130, 47 72 35 131, faks: 47 72 351 00. Gwarantujemy anonimowość! – napisała nadkom. Paulina Onyszko. Informacje można również przekazać mailowo: [email protected]. Czytaj też:

