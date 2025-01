Giertych przyznał się do błędu. Poruszające wyznanie posła KO

Od 1 czerwca 2024 pary mogą korzystać z rządowego programu wsparcia in vitro. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekazała, że do refundacji zakwalifikowano ponad 23 tys. par i udało się uzyskać 9258 ciąż.

Tusk i Trzaskowski o in vitro

Z kolei Donald Tusk poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że na świat przyszło właśnie pierwsze dziecko, które urodziło się dzięki rządowemu programowi.

– Nie zostałem po raz szósty dziadkiem, ale tak się trochę czuję. Jest pierwsze dziecko z naszego programu in vitro, dziewczynka! Wszyscy na nią czekaliśmy, nie tylko rodzice – mówił premier. Szef rządu dodał, że to pierwsze szczęście będzie dobrym znakiem dla wszystkich pozostałych par. — Także naprawdę jest się z czego cieszyć — zaznaczył.

Do informacji odniósł się również Rafał Trzaskowski. „Po latach, gdy państwo PiS odmawiało rodzinom marzeń o rodzicielstwie likwidując program in vitro i wyręczały je samorządy (w samej Warszawie dzięki miejskiemu programowi urodziło się 2600 dzieci) – na świat przyszło pierwsze maleństwo z nowego rządowego programu” – napisał w mediach społecznościowych kandydat KO w wyborach prezydenckich.

Roman Giertych o in vitro. Wspomniał o słowach JP II

Zaskakujący komentarz zamieścił w sieci również Roman Giertych. Poseł Koalicji Obywatelskiej przyznał, że „był tym politykiem, któremu najtrudniej było głosować za programem in vitro”.

„Zrobiłem to po wielomiesięcznych przemyśleniach, które doprowadziły mnie do wniosku, że ocena in vitro dokonywana chociażby przez Jana Pawła II była w gruncie rzeczy oceną czegoś, co już dzisiaj nie istnieje albo przynajmniej nie musi być stosowane (a kiedyś musiało)” – tłumaczył. Mecenas dodał, że „rozum musi uwzględniać zachodzące zmiany, bo nie liczy się litera prawa, ale duch”.

„Tak więc witaj na świecie mała. Pamiętaj! Nigdy, nigdy, nigdy nie słuchaj tych, którzy ci będą mówić, że jesteś gorsza, bo twoi rodzice mieli problemy z płodnością. Twoja dzielna mama przeszła bardzo wiele, abyś znalazła się na świecie bo cię bardzo kocha. My wszyscy cię kochamy” – stwierdził Roman Giertych.

Czytaj też:

Prof. Dudek tłumaczy swoje słowa o Nawrockim. Odpowiedział na przeprosiny księdzaCzytaj też:

Porażka Wielkiego Bu. Senator Kwiatkowski triumfuje