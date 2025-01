Bliski współpracownik Macierewicza z zarzutami. Wraca afera mailowa

Śledztwo wobec płk. rez. Krzysztofowi G. zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym w październiku 2022 roku przez posła Koalicji Obywatelskiej Cezarego Tomczyka. Parlamentarzysta informował w nim, że płk. rez. Krzysztofowi G. miał jako funkcjonariusz publiczny przesłać za pomocą niezabezpieczonych i nieszyfrowanych środków komunikacji niejawne dane NATO na temat stanu zapasów amunicji czołgowej polskiej armii, co doprowadziło do ich upublicznienia w przestrzeni internetowej.

Do sprawy dołączone było także zawiadomienie złożone w analogicznym czasie przez innego posła Koalicji Obywatelskiej Adama Szłapkę, w którym to informował on prokuraturę o możliwości popełnienia przez płk. Krzysztofa G. czynu związanego z ujawnieniem informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”.

„Do materiałów śledztwa dołączono ponadto materiały wyłączone ze sprawy o sygn. PO II Ds. 179.2021 dot. nieuprawnionego dostępu do prywatnej skrzynki mailowej Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, tj. o czyn z art. 269b § 1 k.k. i inne w zakresie dotyczącym ujawnienia przez płk. Krzysztofa G. informacji niejawnych poprzez przesłanie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem niezabezpieczonych środków komunikacji niejawnych danych, tj. o czyn z art. 266 § 2 k.k”. – informuje prokuratura.

Prokuratura przedstawiła zarzuty płk. rez. Krzysztofowi G.

Jak czytamy w obszernym komunikacie, „w toku prowadzonego postępowania ustalono, iż do ewentualnego popełnienia przestępstwa przez płk. Krzysztofa G., polegającego na niezgodnym z przepisami prawa przetwarzaniem informacji niejawnych miało dojść w okresie, kiedy pełnił obowiązki służbowe w związku ze skierowaniem go do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako instytucji cywilnej do pełnienia służby wojskowej w trybie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia RM”.

Prokuratura w biegu śledztwa ustaliła m.in., że „w dniu 18 października 2022 roku w ogólnodostępnej przestrzeni internetowej ujawniono, że płk Krzysztof G. w dniu 21 maja 2020 roku przesłał ówczesnemu Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałowi Dworczykowi maila zawierającego niejawne dane NATO”.

Ponadto w mieszkaniu płk. rez. Krzysztofa G. znaleziono m.in. telefony, laptopy, komputery, płyty CD i pendrive’y a także notesy, zeszyty z zapiskami i dokumenty o tematyce wojskowej, w tym również z widocznymi oznaczeniami właściwymi dla dokumentów niejawnych. W tej sprawie nadal kontynuowane jest postępowanie mające na celu ustalenie charakteru danych znajdujących się na znalezionych nośnikach.

„Przesłuchany w charakterze podejrzanego płk. rez. Krzysztof G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia” – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

