Papież z ważnym przesłaniem. Zwrócił się do duchownych

W zgromadzeniu uczestniczy ponad tysiąc biskupów oraz diecezjalnych delegatów z terenu Włoch. Podczas jego trwania duchowni głosować będą nad zebranymi przez ostatnie cztery lata propozycjami i ideami. Zgromadzenie kończy zapoczątkowaną w 2021 r. Synodalną Drogę Włoskiego Kościoła, która miała zdefiniować misję kościoła we Włoszech.

„Radość jest dla wszystkich”

W poniedziałek rozpoczęło się II Zgromadzenie Synodalne Kościołów Włoskich, które potrwa do 3 kwietnia. Do jego uczestników papież Franciszek skierował przesłanie, w którym napisał, że „chrześcijańska radość to zaufanie Bogu w każdej sytuacji życiowej”. Ojciec Święty dodał, że „radość nigdy nie jest wyłączna, ale zawsze inkluzywna — jest dla wszystkich”.

Papież w swoim orędziu przypomniał, że prawdziwa radość „nie jest zwykłym szczęściem, nie wynika z łatwych rozwiązań problemów, nie unika krzyża, ale wypływa z pewności, że Pan nas nigdy nie opuszcza”. Franciszek zapewnił, że podczas swojego pobytu w szpitalu oraz rekonwalescencji osobiście doświadczył tej bliskości Boga.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że zbliżają się głosowania, które są „kluczowe dla przyszłości Kościołów we Włoszech”. Franciszek poprosił, aby uczestnicy zgromadzenia pozwolili się „prowadzić twórczej harmonii generowanej przez Ducha Świętego”. Papież dodał, że „Kościół nie składa się z większości ani mniejszości, ale ze świętego wiernego ludu Bożego, który kroczy przez historię oświecony Słowem i Duchem”.



Ujawniono wyniki najnowszych badań

We wtorek, 1 kwietnia, wydano nowy komunikat dotyczący zdrowia papieża. Ojciec Święty ma dobry nastrój, a jego ogólny stan pozostaje stabilny – wskazał szef watykańskiego zespołu prasowego. Matteo Bruni poinformował też, że papież został poddany badaniu krwi, a także prześwietleniu klatki piersiowej.

Wyniki pierwszego są dobre – poszczególne składowe płynu ustrojowego są w normie, natomiast RTG wykazało poprawę stanu płuc Franciszka. Biskup Rzymu cały czas poddaje się terapiom, które są mu zalecane przez lekarzy. Wśród nich są te, które mają za zadanie poprawić jego zdolności motoryczne, oddychanie i używanie głosu. Na każdym polu widać poprawę. Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej powiedział, że natlenianie wysokoprzepływowe stosowane jest głównie w nocy i w razie potrzeby.

