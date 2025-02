Nowe zarzuty dla Romanowskiego. Podjęto kolejne działania

We wtorek 4 lutego w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się konferencja prasowa rzecznik Prokuratora Generalnego Anny Adamiak. Prokurator przekazała nowe informacje ws. pracy zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej dot. śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości. Jak przekazała rzeczniczka prokuratury, w sprawie przesłuchano ponad 200 osób, 24 osoby usłyszały zarzuty popełnienia przestępstwa, a zgromadzonych zostało 1200 tomów akt.

Fundusz Sprawiedliwości. Nowe zarzuty dla Romanowskiego i akt oskarżenia

— Prokurator generalny skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi R. [Romanowskiemu] — poinformowała Anna Adamiak. Chodzi o kolejnych osiem czynów, związanych m.in. z niedopełnieniem obowiązków. – Marcin R. przekazywał do urzędników ministerstwa projekty ofert dwóch podmiotów przed złożeniem tych ofert w konkursie przez zainteresowane podmioty. Następnie urzędnicy poddawali je kontroli, nanosili poprawki i komentarze, jak należy przygotować tę ofertę, aby spełniła warunki formalne. Projekty po naniesionych poprawkach były przekazywane do autorów projektów, potem z uwagami składane w konkursie. Następnie podmioty wygrywały te konkursy – wskazywała rzeczniczka.

Prok. Adamiak poinformowała również, że dzisiaj prokurator zespołu śledczego nr. 2 Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec sześciu osób: Urszuli D., Karoliny K., Michała O., Marcina M., Wojciecha Z. i Moniki G.

– Tym 6 osobom łącznie zarzuca prokurator popełnienie 15 czynów. Przy czym trzy osoby Urszula D., Karolina K. i Michał O. mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków, a także poświadczenie nieprawdy i wyrządzanie szkody mieniu skarbu państwa. To oczywiście dotyczy pań Urszuli D. i Karoliny K. Natomiast Michał O. z tymi oskarżonymi współdziałał w popełnianiu tych przestępstw, żeby uzyskać dotację dla fundacji niespełniającej kryteriów przewidzianych dla podmiotów uprawnionych do uzyskania takiej dotacji – dodała.

Pozostałe trzy osoby, wobec których postawiono zarzuty to dyrektor i zastępca dyrektora departamentu ds. sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz urzędnicy komisji konkursowych. – Każda z tych osób brała udział w tym mechanizmie. Czy też przygotowania oferty złożonej w ramach konkursu poprzez nałożenie poprawek na ofertę, a następnie oferta trafiała do komisji konkursowej, gdzie zawyżana była punktacja, aby określony podmiot uzyskał dotację, a mówiąc wprost, żeby taki konkurs wygrał – dodała prok. Adamiak.

Prokurator podkreśliła, że „celem postępowania jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wszystkich osób, które wykorzystały ten fundusz do celów niezgodnych z prawem”.

Akt oskarżenia zawarto na 377 stronach. Wystosowanie aktu oskarżenia wobec tych sześciu osób oczywiście nie oznacza końca śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości. – To jest jeden z wątków. Wątek dotyczący fundacji Profeto i fundacji Instytut Prawa Ustrojowego w bardzo niewielkim zakresie. Ale w tej części materiał jest kompletny w ocenie prokuratorów i zasadne było wyłączenie i przekazanie do sądu, ale oczywiście postępowanie jest kontynuowane. Tych wątków jest naprawdę bardzo dużo – poinformowała prok. Anna Adamiak.

Czytaj też:

Zaskakujący ruch Romanowskiego. Pyta, ile kosztowały jego poszukiwaniaCzytaj też:

Tusk wściekł się na Bodnara? Miał mu „zagrozić” Giertychem